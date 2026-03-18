哈米尼心腹身亡 拉里賈尼之死恐讓強硬派全面接管

以色列軍方宣布，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼被擊斃。(美聯社)

伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)受到美國以色列 聯軍攻擊而在2月28日喪生之後，哈米尼生前最信賴的心腹之一、伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼(Ali Larijani)成了伊朗政府對外發聲的代表人物，經常在社群媒體 譴責美國與以色列，也是在幕後實際掌理國家的領導人。以色列與伊朗17日均宣布，67歲的拉里賈尼在以色列夜襲行動中死亡。

拉里賈尼是哈米尼指派的核心圈決策官員之一，任務是確保伊斯蘭共和國在領袖萬一遇刺後依然屹立。拉里賈尼出身政治精英與宗教世家，曾擔任議長長達12年。

2021年，拉里賈尼奉命跟中國磋商為期25年、規模數十億元的全面戰略協議，內容旨在為受到西方制裁而重創的伊朗經濟建立重要的生命線。

伊朗與盟友聯繫窗口

美國與以色列對伊朗發動攻擊之前，拉里賈尼職權範圍不斷擴大，負責鎮壓近來要求結束伊斯蘭統治的抗議活動，下令動用致命武器對付抗議群眾。

拉里賈尼壓制了反對聲音，是伊朗與俄羅斯、卡達、阿曼等盟友的聯繫窗口。拉里賈尼還負責監督與華府的核武談判，在可能與美國開戰之際草擬治國計畫。

拉里賈尼經常擔任伊朗政府的代表人物，接受國內外電視媒體專訪。他的社群媒體所發布的內容，包括與伊朗民眾的自拍合影、參拜聖地以及在飛機艙門前揮手的照片。

1原因無法繼任領袖

拉里賈尼的崛起讓伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)遭到某種程度的邊緣化。醫師出身的裴澤斯基安在伊朗領導階層中屬於溫和派。

伊朗媒體報導，裴澤斯基安原本似已默認要把權力轉讓給拉里賈尼，曾在一次內閣會議上說，已建議拉里賈尼解除網路限制，因為這些規定傷害了電子商務。身為總統的裴澤斯基安坦承要有拉里賈尼授權才能辦事，權力地位可見一斑。

拉里賈尼雖是哈米尼親信，卻因不是什葉派資深神職人員，無法成為最高領袖繼任人選。哈米尼死後，拉里賈尼敦促負責任命下一任最高領袖的教士們，選擇一位溫和且具凝聚力的候選人來接替哈米尼。然而，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）最終被選為繼任者。

拉里賈尼的政治手腕，原本可能有助於伊朗領導層在與美國和以色列的戰爭結束後形成共識。他遭擊殺，可能使軍方精英願意接受溫和派觀點的任何希望，變得更加渺茫。