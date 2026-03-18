我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

哈米尼心腹身亡 拉里賈尼之死恐讓強硬派全面接管

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列軍方宣布，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼被擊斃。(美聯社)
以色列軍方宣布，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼被擊斃。(美聯社)

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)受到美國以色列聯軍攻擊而在2月28日喪生之後，哈米尼生前最信賴的心腹之一、伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼(Ali Larijani)成了伊朗政府對外發聲的代表人物，經常在社群媒體譴責美國與以色列，也是在幕後實際掌理國家的領導人。以色列與伊朗17日均宣布，67歲的拉里賈尼在以色列夜襲行動中死亡。

拉里賈尼是哈米尼指派的核心圈決策官員之一，任務是確保伊斯蘭共和國在領袖萬一遇刺後依然屹立。拉里賈尼出身政治精英與宗教世家，曾擔任議長長達12年。

2021年，拉里賈尼奉命跟中國磋商為期25年、規模數十億元的全面戰略協議，內容旨在為受到西方制裁而重創的伊朗經濟建立重要的生命線。

伊朗與盟友聯繫窗口

美國與以色列對伊朗發動攻擊之前，拉里賈尼職權範圍不斷擴大，負責鎮壓近來要求結束伊斯蘭統治的抗議活動，下令動用致命武器對付抗議群眾。

拉里賈尼壓制了反對聲音，是伊朗與俄羅斯、卡達、阿曼等盟友的聯繫窗口。拉里賈尼還負責監督與華府的核武談判，在可能與美國開戰之際草擬治國計畫。

拉里賈尼經常擔任伊朗政府的代表人物，接受國內外電視媒體專訪。他的社群媒體所發布的內容，包括與伊朗民眾的自拍合影、參拜聖地以及在飛機艙門前揮手的照片。

1原因無法繼任領袖

拉里賈尼的崛起讓伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)遭到某種程度的邊緣化。醫師出身的裴澤斯基安在伊朗領導階層中屬於溫和派。

伊朗媒體報導，裴澤斯基安原本似已默認要把權力轉讓給拉里賈尼，曾在一次內閣會議上說，已建議拉里賈尼解除網路限制，因為這些規定傷害了電子商務。身為總統的裴澤斯基安坦承要有拉里賈尼授權才能辦事，權力地位可見一斑。

拉里賈尼雖是哈米尼親信，卻因不是什葉派資深神職人員，無法成為最高領袖繼任人選。哈米尼死後，拉里賈尼敦促負責任命下一任最高領袖的教士們，選擇一位溫和且具凝聚力的候選人來接替哈米尼。然而，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）最終被選為繼任者。

拉里賈尼的政治手腕，原本可能有助於伊朗領導層在與美國和以色列的戰爭結束後形成共識。他遭擊殺，可能使軍方精英願意接受溫和派觀點的任何希望，變得更加渺茫。

世報陪您半世紀

社群媒體 以色列 哈米尼

上一則

全球詐騙峰會英主導 整合國際刑警196會員國先打東南亞

下一則

南韓報告：北韓派兵、出口軍用品援俄獲益144億 國際制裁失效

延伸閱讀

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業
以軍宣稱擊殺拉里賈尼 紐時：伊朗軍方將更加掌控統治體系

以軍宣稱擊殺拉里賈尼 紐時：伊朗軍方將更加掌控統治體系
伊朗證實：國安委員會首長拉里賈尼遇難

伊朗證實：國安委員會首長拉里賈尼遇難
被以色列反覆強調「已身亡」拉里賈尼到底是誰？

被以色列反覆強調「已身亡」拉里賈尼到底是誰？

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人