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川普砲轟北約拒絕護航只出一張嘴 談伊朗戰後計畫這樣回

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統（左）17日在白宮會晤愛爾蘭總理馬丁（右）。(美聯社)
川普總統（左）17日在白宮會晤愛爾蘭總理馬丁（右）。(美聯社)

川普總統17日怒轟北約盟友只口頭支持美以對伊朗動武，卻拒絕派軍艦協助維護荷莫茲海峽安全，直言這是「愚蠢錯誤」；至於伊朗戰後安排，他並未提出具體計畫，但稱伊朗恐需10年重建，而美國現階段也還不打算收手。

路透報導，川普在白宮會晤愛爾蘭總理馬丁時表示：「我認為北約正犯下愚蠢錯誤。北約支持美以聯手開戰，卻不願意伸手幫忙。」他接著語帶威脅說，美國會牢牢記住這件事，因為這實在令人震驚。至於是否會報復北約，川普則稱「目前沒有這方面的打算」。

川普稍早發文表示，美方已被告知北約不願介入伊朗戰爭，並點名日本、南韓與澳洲也是如此；但他同時強調，美國不需要這些國家幫忙，也有能力執行對伊朗的軍事行動。他另稱讚中東多國給予大力支持，包括卡達、阿聯、沙烏地阿拉伯與巴林等國。

以色列時報報導，被問及對伊朗的戰後計畫時，川普並未正面作答，但強調一旦美國結束戰爭，伊朗將需要10年重建。

川普還說：「我們還不準備離開伊朗，但會在……非常近的將來離開。」

至於是否擔心伊朗警告，美軍一旦在當地展開地面作戰，恐重演越戰局面，川普回應說：「我什麼都不怕。」

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以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

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