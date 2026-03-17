川普拒絕與伊朗談判原因曝光 伊外長被爆主動找白宮特使談停火

伊朗外交部長阿拉奇16日於德黑蘭。（新華社）

美國有線電視新聞網（CNN） 16日引述美國官員與知情人士報導，伊朗外交部長阿拉奇近日主動聯繫川普 中東特使威科夫，盼恢復外交談判推動停火，但美國總統川普指示團隊，目前沒有談判意願。白宮 官員稱部分原因是華府 無法確定現在新任最高領袖是否真正掌權。另外，阿拉奇事後發文否認主動接觸美方，稱自己最後一次與美方溝通是在戰爭爆發前。

一名白宮官員稱，川普已表示他願意對話，但不是現在，因為他希望「史詩怒火行動」持續推進，不受干擾。官員表示，川普目前無意與伊朗接觸的部分原因是，華府並不確定伊朗新任最高領袖穆吉塔巴是否真正掌權。

川普16日再度質疑穆吉塔巴是否仍在世。「很多人都說他嚴重毀容，還有人說他截肢……也有人說他已經死了」川普說，「沒有人說他百分之百健康」。川普直言，美方至今無法確認穆吉塔巴生死，這種情況「很不尋常」。

報導出來後，阿拉奇16日在X發文否認與美方代表接觸，他表示：「我最後一次與威科夫先生聯繫，是在他的老闆決定再以另一起非法軍事攻擊扼殺外交之前。任何相反說法，看來都只是為了誤導石油交易員與公眾。」CNN說，美伊雙方說法不一，加上川普對其團隊的指示，反映出這場戰爭在短期內很可能迅速推進。

政治新聞網站Axios指出，阿拉奇在戰前並不被視為伊朗關鍵決策者，美國官員如今也不認為他有權拍板決定。但消息人士稱，阿拉奇似乎正與伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）協調。拉里賈尼是伊朗前最高領袖哈米尼心腹，是伊朗實質的文官掌權者。

美國官員視阿拉奇為主要對話窗口，因為雙方原本就有既有關係，而且他還活著。

CNN指，白宮官員提到，美國在中東的一些盟友也曾表達願意協助斡旋伊朗核計畫談判、協商推動停火，但目前同樣遭到美方婉拒。