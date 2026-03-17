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伊朗新領袖活著 官員曝音檔：穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

編譯盧思綸／即時報導
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美國白宮附近14日出現親伊朗抗議集會，有民眾高舉穆吉塔巴肖像的人形紙板。(路透)
美國白宮附近14日出現親伊朗抗議集會，有民眾高舉穆吉塔巴肖像的人形紙板。(路透)

以色列i24news頻道報導，英媒每日電訊報取得經核實的外洩錄音檔披露，外界一度盛傳已在空襲中身亡的伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）逃過一劫，在美以聯合空襲哈米尼官邸前幾分鐘，他剛好走出建物到花園，因而驚險撿回一命。

每日電訊報指出，這段外洩錄音是哈米尼辦公室禮賓主管侯賽尼（Mazaher Hosseini）3月12日在一場革命衛隊會議中的談話。當日，侯賽尼向多名高階教士與伊斯蘭革命衛隊指揮官說明2月28日官邸遇襲經過。

根據內容，飛彈於當地時間上午9時32分擊中官邸，而穆吉塔巴在襲擊發生前不久，曾因「出去做點事」短暫離開屋內，因此躲過死劫。

侯賽尼並稱，穆吉塔巴在空襲中腿部受傷，但仍生還；他的妻子與兒子則當場死亡，妹夫也在爆炸中身首異處。

另據說法，哈米尼軍事辦公室主任席拉吉（Mohammad Shirazi）也在這次攻擊中喪命，遺體幾乎被炸碎，僅剩少部分可供辨識。

根據報導，這次遇襲的是位於德黑蘭的哈米尼官邸。官邸不僅是穆吉塔巴與父親哈米尼的住所，內部還有哈米尼平時發表演說的宗教禮堂，以及其他家族成員的居住空間。

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