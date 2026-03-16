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美要求護航荷莫茲 日本可能先以「情報蒐集」名義派自衛隊至周邊海域

記者雷光涵／即時報導
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美國要求盟友派遣軍艦至荷莫茲海峽護航，多國拒絕。圖為3月11日油輪與貨船在荷莫茲海峽排隊通行。(美聯社)
美國要求盟友派遣軍艦至荷莫茲海峽護航，多國拒絕。圖為3月11日油輪與貨船在荷莫茲海峽排隊通行。(美聯社)

美國要求盟友派遣軍艦至荷莫茲海峽護航，多國拒絕，美國總統川普不滿盟友忘恩負義。讀賣新聞報導，日本首相高市早苗15日明確表示無法依據《自衛隊法》派護衛艦在荷莫茲海峽護送民間船隻，但政府正在研議，以情報蒐集為名義將艦艇派往周邊海域，待戰事結束後再讓艦艇進入荷莫茲海峽。

高市16日在參議院預算委員會上表示，政府有多種派遣艦艇前往的選項，包括自衛隊掃雷、護航商船、為他國軍隊提供後勤支援，以及蒐集情報。有人問高市是否考慮以維持海上治安為目的，發布「海上警備」行動命令，高市回應，如果武力使用的對象是「國家或相當於國家的組織」，就無法派遣。

日本政府曾在2009年發布海上警備行動命令，派遣護衛艦前往亞丁灣與索馬利亞外海護航商船，不過當時的任務是防範當地海盜。如果這次日本派護衛艦，且自衛隊與伊朗方面交戰，可能被認定為違反日本憲法第九條所禁止的武力行使。同樣地，如果伊朗為攻擊美國布設水雷，日本在停戰前進行掃雷，也可能被視為對伊朗行使武力。

若適用安全保障相關法，日本理論上可以行使「集體自衛權」，支援美國，在戰時進行掃雷或船舶護衛。但前提是必須認定荷莫茲海峽封鎖，導致石油進口中斷，進而威脅日本的「生存危機事態」。

另一方面，日本政府曾在2015年國會多次表示，日本不會為先發動攻擊的國家，行使集體自衛權。曾參與立法的前防衛省高層指出：「當初完全沒有預想到，美國會像這次一樣先發動攻擊。」

被認為較為可行的做法，是以情報蒐集為名義將艦艇派往周邊海域。2020年在川普第一任期時，因美伊關係緊張，日本曾依據《防衛省設置法》（調查與研究）派遣艦艇至中東海域。政府目前也在考慮採取類似方式。

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