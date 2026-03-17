4萬航班被取消、海路癱瘓 中東海灣國家抗癌藥斷供危機

中東戰火持續，導致海路與航空樞紐癱瘓，關鍵藥品的運輸受到嚴重影響。海灣國家多個機場近期因遇襲關閉，至少4萬架次航班被取消，大量需冷鏈配送的藥品無法按原計畫運輸。專家指出，抗癌藥物正面臨最高風險的供應短缺。業界人士警告，儘管目前沒有出現藥品大規模短缺，但庫存即將告急，抗癌藥物交付延誤將使患者被迫重啟治療療程，甚至導致病情惡化。

香媒大公報綜合報導，海灣國家高度依賴藥品進口，杜拜、阿布達比和多哈作為連接歐洲與亞非地區的重要貨運樞紐，航線網絡極密，也是藥品進入中東市場的首選門戶。隨著美以與伊朗衝突升級，這些機場接連遇襲關閉，藥品供應鏈被迫中斷。行業高管指出，戰事正嚴重擾亂海灣地區的藥品運輸，特別是需冷鏈配送的癌症藥物以及其他治療藥物，其供應路線正瀕臨癱瘓。

一般情況下，大多數藥品在集裝箱或貨車裏多放幾個小時也無大礙，但許多生物製劑必須全程在嚴格的冷鏈環境下儲存和運輸，包括單克隆抗體類抗癌藥、胰島素、生長激素、疫苗等。這些藥品由活細胞製成，結構複雜，保質期短，對溫度極其敏感；一旦脫離溫控環境，就可能變質、失效，甚至產生毒性。

比利時安特衛普管理學院教授德沃爾夫援引行業數據稱，全球超過五分之一的航空貨運正暴露於中東局勢動盪的風險之中，而空運是重症監護和救命藥品的主要運輸途徑。

除了航運受阻，隨著荷莫茲海峽實質上被封鎖，海上運輸亦宣告中斷。藥企不得不爭分奪秒尋找替代通道。貨運公司Kuehne+Nagel醫療保健航空物流業務負責人貝歇爾表示，當前承運商正計畫將藥品先空運至沙烏地阿拉伯的吉達、利雅德，或阿曼、土耳其，再經由陸路轉運至最終目的地。

另有業內人士透露，部分原經杜拜和多哈中轉的歐亞貨運，正考慮改由中國或新加坡進行中轉。

不過，業內人士警告，敏感藥品所需的「冷鏈走廊」無法短時間內建成，且並非隨時可用。

生物製藥物流公司Marken行政總裁法塔拉表示，由於空域限制變化頻繁，無人機與導彈襲擊風險激增，冷鏈貨物只有通過全天候不斷改道才能送達。她指出，改道意味著運輸時間更長、燃料成本上升，還需要更多的乾冰來保持藥品冷藏，物流壓力倍增。

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員亞達夫表示，抗癌藥延誤交付衛生給患者帶來災難性後果：治療周期被迫中斷、重啟甚至徹底失效，患者病情可能在等待中惡化。亞達夫還透露，部分醫院和藥房已向供應商示警，若運輸狀況無法在短期內改善，相關藥品的庫存可能在四至六周內耗盡。