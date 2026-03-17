我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飆上每桶153美元 中東原油破歷史紀錄

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

4萬航班被取消、海路癱瘓 中東海灣國家抗癌藥斷供危機

編譯中心／綜合16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中東戰火持續，導致海路與航空樞紐癱瘓，關鍵藥品的運輸受到嚴重影響。海灣國家多個機場近期因遇襲關閉，至少4萬架次航班被取消，大量需冷鏈配送的藥品無法按原計畫運輸。專家指出，抗癌藥物正面臨最高風險的供應短缺。業界人士警告，儘管目前沒有出現藥品大規模短缺，但庫存即將告急，抗癌藥物交付延誤將使患者被迫重啟治療療程，甚至導致病情惡化。

香媒大公報綜合報導，海灣國家高度依賴藥品進口，杜拜、阿布達比和多哈作為連接歐洲與亞非地區的重要貨運樞紐，航線網絡極密，也是藥品進入中東市場的首選門戶。隨著美以與伊朗衝突升級，這些機場接連遇襲關閉，藥品供應鏈被迫中斷。行業高管指出，戰事正嚴重擾亂海灣地區的藥品運輸，特別是需冷鏈配送的癌症藥物以及其他治療藥物，其供應路線正瀕臨癱瘓。

一般情況下，大多數藥品在集裝箱或貨車裏多放幾個小時也無大礙，但許多生物製劑必須全程在嚴格的冷鏈環境下儲存和運輸，包括單克隆抗體類抗癌藥、胰島素、生長激素、疫苗等。這些藥品由活細胞製成，結構複雜，保質期短，對溫度極其敏感；一旦脫離溫控環境，就可能變質、失效，甚至產生毒性。

比利時安特衛普管理學院教授德沃爾夫援引行業數據稱，全球超過五分之一的航空貨運正暴露於中東局勢動盪的風險之中，而空運是重症監護和救命藥品的主要運輸途徑。

除了航運受阻，隨著荷莫茲海峽實質上被封鎖，海上運輸亦宣告中斷。藥企不得不爭分奪秒尋找替代通道。貨運公司Kuehne+Nagel醫療保健航空物流業務負責人貝歇爾表示，當前承運商正計畫將藥品先空運至沙烏地阿拉伯的吉達、利雅德，或阿曼、土耳其，再經由陸路轉運至最終目的地。

另有業內人士透露，部分原經杜拜和多哈中轉的歐亞貨運，正考慮改由中國或新加坡進行中轉。

不過，業內人士警告，敏感藥品所需的「冷鏈走廊」無法短時間內建成，且並非隨時可用。

生物製藥物流公司Marken行政總裁法塔拉表示，由於空域限制變化頻繁，無人機與導彈襲擊風險激增，冷鏈貨物只有通過全天候不斷改道才能送達。她指出，改道意味著運輸時間更長、燃料成本上升，還需要更多的乾冰來保持藥品冷藏，物流壓力倍增。

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員亞達夫表示，抗癌藥延誤交付衛生給患者帶來災難性後果：治療周期被迫中斷、重啟甚至徹底失效，患者病情可能在等待中惡化。亞達夫還透露，部分醫院和藥房已向供應商示警，若運輸狀況無法在短期內改善，相關藥品的庫存可能在四至六周內耗盡。

世報陪您半世紀

上一則

記者隨行視察前線… 澤倫斯基1天10杯咖啡苦撐 日睡5小時

下一則

涉向敵國提供情報 伊朗逮500人 控美以聘雇傭兵與間諜

延伸閱讀

伊朗戰爭15天 海灣油國收入減150億、旅遊每日損失6億

伊朗戰爭15天 海灣油國收入減150億、旅遊每日損失6億
全球合作改善蒙古癌兒治療St. Jude醫院攜手當地醫療團隊穩定藥物供應

全球合作改善蒙古癌兒治療St. Jude醫院攜手當地醫療團隊穩定藥物供應
戰火也引爆硫磺危機 恐牽連肥料、晶片、銅鎳金屬等供應鏈

戰火也引爆硫磺危機 恐牽連肥料、晶片、銅鎳金屬等供應鏈
美伊開戰「歐亞承擔最慘苦果」 華郵：不只油氣受創 亞洲3國首當其衝

美伊開戰「歐亞承擔最慘苦果」 華郵：不只油氣受創 亞洲3國首當其衝

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…