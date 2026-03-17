涉向敵國提供情報 伊朗逮500人 控美以聘雇傭兵與間諜

伊朗警察首長15日表示，已逮捕500名涉嫌提供敵對勢力情報的人士；圖為德黑蘭街頭展示伊朗飛彈圖片的看板。(路透)

隨著以色列 與美國軍方持續對伊朗 境內目標進行打擊，伊朗警察首長15日表示，已逮捕500名涉嫌提供敵對勢力情報的人士。伊朗並宣稱，對以色列、美國戰爭首次發射「硫磺石」（Sejjil）彈道飛彈 。另外，傳以色列面臨飛彈攔截器短缺問題，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）15日予以否認。

路透報導，伊朗警察首長拉丹（Ahmadreza Radan）指出，這些案件中，半數涉及嚴重事件，「其中包括提供攻擊目標資訊的人員，以及拍攝遇襲地點影像並外傳的人」。拉丹並未詳細說明逮捕行動發生的確切時間。

根據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗西北部20人被控向以色列發送伊朗軍事與安全資產的座標細節已遭逮捕。

至於遭空襲程度相對較少的伊朗東北部，塔斯尼姆通訊社報導指出，共十人被捕，部分人員被控蒐集敏感地點與經濟基礎設施的情報。

塔斯尼姆通訊社引述革命衛隊（Revolutionary Guards）情報機構省分支單位的聲明指出：「當以色列與美國企圖侵略伊朗時，他們同步啟動聘雇傭兵與間諜，企圖發動騷亂作為下一步行動。」

路透報導，一名聽取以色列軍事戰略簡報人士本周指出，以色列已開始根據地面情報人員提供的線索，將攻擊目標鎖定為安全檢查哨，這代表以色列對伊朗的襲擊進入了新階段。

約旦新聞網站「門戶」（Al Bawaba）報導，伊朗宣稱對以色列和中東地區美國資產的新一波打擊行動首度使用「硫磺石」（Sejjil）中程彈道飛彈，這型飛彈能以相對高精準度擊中整個中東地區的目標。

據報導，伊朗電視台播出德黑蘭「真實承諾行動」（Operation True Promise）第54波攻擊的執行畫面。根據伊朗說法，這是自2月28日戰爭爆發以來首次動用「硫磺石」飛彈。

不過據半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗去年6月與以色列爆發12天戰爭期間，便使用過這款飛彈。

「門戶」指出，「硫磺石」射程估計有2000至2500公里，酬載最重可達1000公斤，這是一款2段式固體燃料飛彈，代表伊朗飛彈計畫的重大進展。

以色列對伊朗及黎巴嫩真主黨交戰逾兩周之後，美國新聞網站Semafor 14日引述一名不具名的美國官員的說法報導，以色列已經告訴華府，以國正面臨彈道飛彈攔截器緊急不足問題，以色列外交部長薩爾15日予以否認。

薩爾被問到攔截器不足是否屬實，另外，以色列媒體報導以國準備與黎巴嫩直接會談，他說：「這兩個問題的答案都是否定的。」

路透報導，一名以色列軍方消息人士也否認攔截器有任何短缺，他表示以軍已為持久戰做好準備。