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伊朗新領袖傳赴俄手術療養 BBC：近期照片是舊照加工

編譯盧思綸葉亭均／綜合報導
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新選出的伊領導人穆吉塔巴的肖像，至今行蹤不明。(路透)
新選出的伊領導人穆吉塔巴的肖像，至今行蹤不明。(路透)

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)接班以來神隱至今，川普總統公開懷疑他可能已不在人世。穆吉塔巴的Telegram帳號15日深夜突然發文，嗆聲美國若不賠償戰爭損失，伊朗將摧毀同等價值的美國資產。

科威特媒體新聞報報導，俄國總統普亭與伊朗總統裴澤斯基安通話時曾提出，願安排穆吉塔巴赴俄接受治療，最後獲得伊朗官員同意。報導引述接近伊朗領導層的人士指出，穆吉塔巴已在莫斯科完成手術，目前正在普亭一處官邸附設的私人醫院療養。不過，這項消息目前未獲得證實。

媒體16日引用的Mirror報告中，俄羅斯總統發言人佩斯科夫既沒有證實也沒有否認這一消息。佩斯科夫說「我們不對這種報導發表評論。」

多個海灣國家遭到伊朗攻擊。圖為阿聯酋富查伊哈港原油裝載作區的油庫14日遭到伊朗無...
多個海灣國家遭到伊朗攻擊。圖為阿聯酋富查伊哈港原油裝載作區的油庫14日遭到伊朗無人機攻擊後，冒出巨大濃煙。(路透)

報導指56歲的穆吉塔巴2月28日以色列襲擊中據報導受重傷，襲擊中他的六名家庭成員，都被殺，包括父親哈米尼。伊朗消息人士證實，穆吉塔巴受傷。

據Mirror援引衛報的話說，德黑蘭駐賽普勒斯大使說，穆吉塔巴的腿，手和手臂受傷，並可能在醫院接受治療。

據報導，穆吉塔巴被帶到莫斯科，最初來自科威特，援引伊朗消息人士的話。

據Mirror援引的Al-Jarida報紙寫道，一名高級助理稱，穆吉塔巴因健康和安全原因被秘密運送至俄羅斯軍用飛機上。該聲明尚未得到獨立的證實。

分析人士認為，伊朗可能刻意讓他暫不露面，在戰時維持政權強勢形象。

紐約郵報報導，穆吉塔巴接班哈米尼繼任最高領袖以來尚未公開現身，對於其健康狀況，各方說法不一。

英國廣播公司(BBC)事實查核部門資深記者薩達里札德指出，Google的SynthID偵測發現，穆吉塔巴近期發布照片都經過加工，照片最初是2018年出席活動時所拍。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，阿聯杜拜國際機場附近一座油槽16日凌晨起火，杜拜媒體辦公室表示，起火原因與「無人機相關事件」有關，尚未傳出人員傷亡，已逐步恢復航班運作。此外，巴林、科威特、卡達和沙烏地阿拉伯16日也通報攔截到伊朗無人機和飛彈。

阿聯官員稱，無人機襲擊阿聯東海岸一個大型石油工業區，引發火災。一枚飛彈落入阿聯阿布達比平民區，造成一名巴勒斯坦人死亡。

其他波灣國家持續遭到攻擊，沙烏地阿拉伯16日說，防空系統一夜之間攔截了60多架無人機。

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