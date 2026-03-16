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川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

川普不滿盟友叫不動 揚言1招「5分鐘內結束一切」

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統16日在白宮。(歐新社)
川普總統16日在白宮。(歐新社)

路透報導，美伊戰爭進入第3周未見停火跡象，荷莫茲海峽水雷威脅未除，目前仍實質關閉牽動國際油市。面對美方要求盟友派遣軍艦協助護航，多國拒絕配合，川普總統為此指責盟友忘恩負義；他同時警告，若伊朗不重新開放荷莫茲海峽，美軍將擴大打擊哈格島（Kharg Island）石油設施，「在5分鐘內結束一切」。

川普16日在白宮一場活動中對記者表示，許多國家已積極表達準備協助，但未具體說明。

他並說：「可是有些沒有表示，其中不乏美國多年來幫助的國家，我們曾保護他們免於可怕的外部威脅，但他們的態度沒有那麼積極。積極程度對我來說很重要」。

川普並點名北約與其他國家，稱這些國家仰賴美國「數百億美元」的安全保護，但在美方要求時卻無所作為。

此外，川普威脅伊朗開放荷莫茲海峽，否則美軍可能打擊哈格島石油設施，「我們5分鐘內就能動手。一切很快就會結束。」

路透報導，伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）回應表示，凡是讓美軍從其境內對哈格島發動攻擊的國家，伊朗都將鎖定其石油與天然氣設施作為打擊目標。

彭博資訊指出，歐亞盟友的回應，從審慎觀望、態度冷淡，到乾脆明確拒絕都有。目前德國、西班牙與義大利皆表態拒絕參與；日本與澳洲也表示不太可能派遣艦艇協助，南韓稱正認真考慮美方計畫。英國與法國表示，正評估可能採取的行動，但戰事停止之前，尚未承諾採取任何措施。

報導並指出，歐洲官員已開始討論，是否將目前部署在紅海的海軍任務轉向荷莫茲海峽，但這項調整需要全體一致同意，且在包括德國在內的一些國家面臨阻力。

中國大陸尚未直接回應川普請求，但官媒環球時報駁斥這項構想，稱這是美國試圖分散「一場由華府發動、卻無法收尾的戰爭」所帶來的風險。

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