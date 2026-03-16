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「已捲入戰爭」烏克蘭無人機助以色列防禦 伊朗喊打

編譯中心／綜合15日電
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烏克蘭提供波斯灣國家攔截無人機技術，對抗伊朗的攻擊，伊朗對此聲稱烏克蘭「已捲入戰爭」；圖為一名員工在測試攔截無人機。（路透）
烏克蘭提供波斯灣國家攔截無人機技術，對抗伊朗的攻擊，伊朗對此聲稱烏克蘭「已捲入戰爭」；圖為一名員工在測試攔截無人機。（路透）

烏克蘭提供攔截無人機技術，協助以色列對抗來自伊朗攻擊引起反彈；伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊14日於社群媒體X發表聲明，指責基輔直接介入伊朗和以色列衝突，「已經捲入戰爭」，並威脅烏克蘭領土將成為伊朗的合法攻擊目標。

綜合媒體報導，烏克蘭外交部發言人泰希指伊朗的威脅「荒謬」，他說：「多年來伊朗一直支持殺害烏克蘭人，直接向俄羅斯提供無人機和技術，用於侵略烏克蘭。就這個意義而言，該政權威脅烏克蘭並援引《聯合國憲章》第51條規定的自衛權，都是荒謬的，這就像聽到連環殺手引用刑法為自己的罪行辯護一樣。」

烏克蘭在俄烏戰爭中抵禦俄羅斯無人機攻擊研發的反制技術，發揮重要作用。烏克蘭總統澤倫斯基上周表示，德黑蘭持續襲擊波斯灣國家，已有11個國家請求基輔協助對抗伊朗製「夏德（Shahed）」無人機，並已派遣經驗豐富的專家參與攔截，以協助中東地區的合作夥伴。

澤倫斯基說，烏克蘭應華盛頓的請求，派遣專家前往約旦，協助保護美國軍事設施免受無人機威脅。美國和至少一個波斯灣國家正在考慮購買烏克蘭的攔截無人機，這種無人機旨在以比傳統防空系統更低的成本對抗夏德型無人機。澤倫斯基還表示，烏克蘭希望獲得資金和技術，作為協助中東國家防禦伊朗無人機的回報。

澤倫斯基近日對外大力推銷烏克蘭防衛無人機的技術，美國總統川普14日接受美國全國廣播公司（NBC）電話訪問時把矛頭指向澤倫斯基，他認為在結束俄烏衝突的努力中，要和澤倫斯基達成協議愈來愈困難，他並強調，美國不想要澤倫斯基的幫忙。

此外，川普拒絕評論美國是否接受烏克蘭提供的無人機攔截技術援助。他說「我們不需要幫助」，同時強調：「我們最不需要受到澤倫斯基的幫助。」他在接受福斯採訪也說：「我們比任何人都更了解無人機。事實上，我們擁有世界上最好的無人機。」

另一方面，一位歐盟外交官表示：「中東局勢已嚴重的把政治關注焦點從烏克蘭轉移。對我們和烏克蘭來說都是一場災難。」這名外交官表示，歐盟各國先前已被告知，由於華盛頓優先考慮中東客戶，美國對烏克蘭的武器運輸，特別是防空武器的運輸，將會延遲，這對基輔造成了重大影響。

俄羅斯總統府發言人培斯科夫告訴「金融時報」：「歐洲人不想幫助和平進程。歐洲人正竭盡全力說服烏克蘭人繼續戰爭。」他相信歐洲人正在犯一個錯誤。

烏克蘭提供波斯灣國家攔截無人機技術，對抗伊朗的攻擊，伊朗對此聲稱烏克蘭「已捲入戰...
烏克蘭提供波斯灣國家攔截無人機技術，對抗伊朗的攻擊，伊朗對此聲稱烏克蘭「已捲入戰爭」；圖為一名員工在測試攔截無人機。（路透）

烏克蘭提供波斯灣國家攔截無人機技術，對抗伊朗的攻擊，伊朗對此聲稱烏克蘭「已捲入戰...
烏克蘭提供波斯灣國家攔截無人機技術，對抗伊朗的攻擊，伊朗對此聲稱烏克蘭「已捲入戰爭」；圖為一名烏克蘭士兵施放偵察無人機。（美聯社）

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