我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

衛報解析：伊朗一手爛牌 為何能動搖美國、以色列主動權？

衛報解析：伊朗一手爛牌 為何能動搖美國、以色列主動權？

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統對伊朗戰爭會持續多久時間的說法一變再變，而許多分析人士認為，美國正逐漸陷入一場遠比預期更漫長的戰爭。圖為川普15日回到白宮。(歐新社)
川普總統對伊朗戰爭會持續多久時間的說法一變再變，而許多分析人士認為，美國正逐漸陷入一場遠比預期更漫長的戰爭。圖為川普15日回到白宮。(歐新社)

伊朗戰爭剛爆發時，幾乎沒有人懷疑主動權掌握在美國與以色列手中，但如今情勢出現變化。

前伊朗革命衛隊指揮官Mohsen Rezaee周日表示，「戰爭何時結束，掌握在我們手中」，他要求美軍撤出波斯灣並賠償損失。三周前，德黑蘭高層似乎不可能如此自信。

戰事始於以色列突襲伊朗並擊斃最高領袖哈米尼。憑藉情報優勢，美以戰機在伊朗上空行動幾乎不受阻礙，打擊數千個目標。伊朗則以飛彈與無人機反擊，但多被攔截，目前僅造成12名以色列人死亡。

伊朗並將攻擊擴及波灣國家，它們雖能保護居民與關鍵基礎設施，未出現癱瘓性破壞。不過，攔截彈的庫存是否會耗盡引發討論，而波灣長期塑造的富人避風港形象也受重創。

衛報分析指出，儘管美以兩國每天仍以空襲展現壓倒性優勢，但戰略主動權可能正在流失。美國總統川普多次給出不同的戰爭時程，近期又暗示衝突將持續到伊朗被迫讓步為止。許多分析人士認為，美國正逐漸陷入一場遠比預期更漫長的戰爭。

局勢轉折的關鍵是伊朗關閉荷莫茲海峽。這條航道承載全球約五分之一的油氣運輸，封鎖導致油價飆升，川普面臨國內外要求停戰的壓力。

耶路撒冷希伯來大學軍事史教授Danny Orbach堅稱美以仍引領戰局，伊朗飛彈發射器即將耗盡，唯一選項是升高衝突，例如攻擊波灣國家與封鎖海峽，來迫使戰爭停止。他認為伊朗的經濟是否遭摧毀，取決於美國是否下令攻擊其石油設施。

倫敦國王學院教授Peter Neumann則認為伊朗已奪取主動權：「美國幾天來一直找不到應對封鎖的辦法」。川普呼籲盟國派遣軍艦協助重開航道，但至今無人響應，而即使展開護航行動，也難以保證航運安全。

他說，這意味海峽是否重開，最終取決於德黑蘭。儘管美以已重創伊朗軍事與經濟設施，政治效果卻有限。伊朗政權看似脆弱，卻仍然穩定，以色列國內也開始降低對政權更替的期待。

世報陪您半世紀

川普 哈米尼 以色列

上一則

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

下一則

川普傳考慮奪取伊朗哈格島 日、澳無意加入護航聯盟

延伸閱讀

中東盟友斡旋停火 川普「不感興趣」伊朗態度強硬

中東盟友斡旋停火 川普「不感興趣」伊朗態度強硬
伊朗正對全球經濟宣戰…伊裔美國學者：可能逼川普談停火

伊朗正對全球經濟宣戰…伊裔美國學者：可能逼川普談停火
以色列無推翻伊朗政權計畫 勝敗關鍵在濃縮鈾

以色列無推翻伊朗政權計畫 勝敗關鍵在濃縮鈾
川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘