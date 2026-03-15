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首個打槍川普的國家 澳洲表態「不派軍艦護航荷莫茲」理由曝光

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普15日在空軍一號受訪。（美聯社）
美國總統川普15日在空軍一號受訪。（美聯社）

華爾街日報報導，美伊戰爭造成荷莫茲海峽實質封閉，國際油價狂飆引發能源危機，白宮上周末緊急磋商，希望組成多國聯軍護航荷莫茲海峽，但至今尚未談妥任何協議。澳洲16日開第一槍，表態不會派軍艦協防，理由是並未收到請求。

美國總統川普14日點名中日法日韓派軍艦護航荷莫茲海峽，並於15日在空軍一號受訪時稱，「已獲得一些正面回應」，但也有幾個國家「寧可不要捲入」。他拒絕說明具體究竟接觸了哪些國家。

川普並說：「有些國家有掃雷艦，這很好。有些國家有某一類船隻，可以幫上忙。有些國家會是有幫助的。」

華爾街日報指出，美國官員表示，川普政府最快一周內宣布多國同意組成聯軍護航荷莫茲海峽。美國與接觸的國家仍在討論，護航行動將在戰爭結束前還是結束後展開。白宮拒絕對計畫置評，並表示情況仍可能視戰場條件改變。

報導提到，許多國家公開表態時仍態度保留，傾向等到美伊敵對行動停止後再說。

CNN報導，澳洲交通部長16日金茵（Catherine King）受訪ABC表示，澳洲並未收到相關請求，不會派軍艦前往荷莫茲海峽。

金茵指出，澳方已明確說明可提供的協助範圍，目前對中東局勢的支援重點放在阿拉伯聯合大公國，主要是派遣軍機協助防務，部分考量也在於當地有不少澳洲公民。

她並稱，「我們知道那裡有多麼重要，但這不是我們被要求去做的事，也不是我們正在提供的協助。」

CNN說明，澳洲與美國本來就是正式軍事盟友，近年又透過AUKUS安全協議加深合作。根據這項協議，澳洲預計從2030年代起取得核動力攻擊潛艦，以強化在印太地區的軍事嚇阻能力，應對中國大陸日益擴大的影響力。

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