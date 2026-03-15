義軍及美軍駐紮科威特基地遇襲 同日以色列遭飛彈攻擊8傷

有義大利及美國部隊駐紮的科威特賽勒姆空軍基地。(路透)

義大利 軍方今天表示，有義大利及美國部隊駐紮的科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）遭無人機攻擊，所有人員皆平安。同日以色列 稱遭伊朗 飛彈攻擊，至少8人受傷。

法新社報導，根據義大利軍方發布在社群平台X的聲明，參謀總長波特拉諾（Luciano Portolano）表示，今天上午，位於科威特的賽勒姆基地成為無人機攻擊目標，義方一架遙控飛行器所在的掩體被擊中，當下所有人員安然無恙。

以色列當局另表示，伊朗今天多次朝以色列發射飛彈，造成至少8人受傷，其中至少2枚飛彈搭載集束彈藥。

以色列警方公布特拉維夫（Tel Aviv）地區監視錄影機拍攝到的畫面，顯示路面遭受衝擊，並稱「集束彈藥」造成「多地受損」。

伊朗軍方今天稍早則宣稱，已對以色列一個警察單位及一處衛星通訊中心發動無人機攻擊。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在阿拉伯語新聞媒體「新阿拉伯人」（Al-Araby Al-Jadeed）今天刊出的訪問中表示，伊朗與美國、以色列的戰爭，只有在伊朗確定衝突不會再度發生時才會結束。

阿拉奇還說，伊朗握有「充足證據」，顯示美國在中東的基地被用於攻擊伊朗。

而在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face The Nation）節目今天播出的訪問中，阿拉奇則稱，伊朗沒興趣與美國談判，反擊美國總統川普（Donald Trump）稱伊朗渴望達成協議結束戰爭的說法。

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