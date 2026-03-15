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網傳「六指AI假影片」及遇刺 內唐亞胡秀雙手闢謠

網瘋傳「六指AI假影片」及遇刺 內唐亞胡秀雙手闢謠

世界新聞網王若馨／即時報導
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以色列總理內唐亞胡張開手掌闢謠，顯示自己有五根手指。(路透)
以色列總理內唐亞胡張開手掌闢謠，顯示自己有五根手指。(路透)

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）15日在X平台發布影片，表示自己「還活得好好的」。

內唐亞胡針對網路上瘋傳他遭暗殺的說法闢謠，並透過以色列政府新聞辦公室發布一段影片，畫面顯示他到店裡購買咖啡

謠言的起因是有人聲稱，在內唐亞胡13日演說的影片截圖中，他的手看起來像有六根手指。由於「多指」常被認為是AI生成影像可能出現的錯誤之一，因此有人推斷該影片為偽造，甚至進一步猜測內唐亞胡本人可能已經不在人世。

「他們說我怎麼了？」內唐亞胡在X平台發文寫道。

在影片中，內唐亞胡對鏡頭張開左手掌說：「五根。」接著又張開右手掌：「五根。」

事實查核機構PolitiFact與Snopes已查證，在完整原始影片中，內唐亞胡雙手均為正常五根手指。所謂的「第六根手指」，其實是手掌邊緣在特定光影角度下形成的視覺錯覺；在影片被低解析度轉傳或放大截圖時，更容易被誤認。

以色列第14頻道與路透也確認，原始影片為真實的記者會畫面。

內唐亞胡在影片中表示：「我們正在做一些事情，現在還不能對外說明，但我們確實在行動。我們正在非常強力地打擊伊朗，今天也是如此；在黎巴嫩，我們也在持續行動。」

他最後開玩笑說：「謝謝你的咖啡，非常好喝。我不知道它有多少熱量，看起來對我來說很危險。」

▲ 影片來源：xxxxx平台＠xxxxxxx（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

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以色列 黎巴嫩 咖啡

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