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夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

編譯盧思綸／即時報導
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一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

路透引述海事情報機構指出，美軍2月28日對伊朗開戰後，至少12艘油輪與貨船為了數百萬美元暴利，鋌而走險穿越布有水雷與飛彈威脅的荷莫茲海峽；其中10艘為希臘業者營運，2艘為中國業者營運。希臘航運人士直言，在美伊海上戰事升高、海峽實質封鎖之際硬闖這條航道，「就像進入敵人的浴缸」。

隨著原油價格飆升、油輪運價急漲，部分船東即使明知荷莫茲海峽面臨水雷、飛彈與無人機威脅，仍鋌而走險，希望在短時間內賺進數百萬美元。

6名熟悉情況的業界消息人士透露，參與其中的公司包括航運鉅子George Prokopiou旗下的Dynacom，以及 Embiricos家族的Aeolos Management。Dynacom與Aeolos均未回應置評。

伊朗軍方近來已攻擊多艘通過荷莫茲的船隻，並誓言持續封鎖海峽，同時警告國際油價可能飆上每桶200美元。路透指出，迄今至少已有16艘船遇襲，其中不乏希臘營運船舶。

儘管風險極高，這條航線的報酬同樣驚人。根據船舶經紀資料，油輪平均日收益已飆上6年來最高水準，船東單日包租收入可達50萬美元。

熟悉情況的業界人士指出，即使必須負擔高額戰爭保險費與更高的船員薪資，每趟航程仍可能帶來數百萬美元收益。

一名參與相關航程、因交易敏感而要求匿名的希臘船東表示，風險確實非常大，但海運本來就是高風險行業。另一名希臘航運消息人士則形容，現在在荷莫茲海峽航行，緊張程度「就像駛進敵人的浴缸」。

不過，國際運輸工人聯盟（ITF）秘書長克騰（Stephen Cotton）接受路透訪問時直言，「現在把海員送進荷莫茲海峽，等於是把他們送進一個正在開打的戰區」。

路透指出，部分船東為了降低遇襲風險，紛紛關閉AIS船舶自動識別系統或採取夜間航行，試圖偷偷穿越海峽、躲避伊朗攻擊。克騰表示，「這種做法令人極度憂心，根本是拿海員的性命當賭注」。

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