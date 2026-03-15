伊朗外長：除了美以及其盟國 所有船隻可通過荷莫茲海峽

就在美國轟炸伊朗哈格島之後，伊朗表示荷莫茲海峽對美以及盟國之外的國家開放，但川普總統14日仍要求受到影響的國家派軍艦護航。（路透）

伊朗 戰爭進入第三周，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)通行權爭奪戰也愈演愈烈。伊朗14日表示，除了美國與以色列 之外，其他所有國家的船隻都可以通過荷莫茲海峽，企圖以此舉來分化美國的反伊聯盟。川普 總統則是要求所有的原油進口國都應派兵保護荷莫茲海峽，尋求以此來強化其聯盟關係。

全球有20%的原油貿易都需經過荷莫茲海峽。

紐約郵報(New York Post)報導，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi) 14日針對荷莫茲海峽是否已經封鎖的問題表示：「事實上，荷莫茲海峽是開放的。」他說：「荷莫茲海峽只對屬於我們敵人的油輪與船舶封閉，對攻擊我們與他們的盟國封閉，其他的都可以自由通行。」

阿拉奇是在美軍摧毀伊朗位於哈格島(Kharg Island)的軍事設施後發表上述言論。美軍13日夜間對伊朗的哈格島發動大規模精準打擊，成功擊中島上90多處軍事目標，同時保持當地石油基礎設施未受損。

哈格島是伊朗重要能源樞紐，約有90%的石油出口經由此地輸出；川普表示，若伊朗拒絕允許船隻安全通行，美方將採取行動。

阿拉奇表示，有許多船隻都因為安全考量，「寧願」不通過荷莫茲海峽，但是「這與我們毫無關係。」他說：「我只能說荷莫茲海峽並沒有封閉，不過只對美國與以色列封閉。你知道，船隻與油輪，對其他沒有封閉。」

路透報導指出，兩艘懸掛印度國旗、運載液化石油氣的油輪14日已成功通過荷莫茲海峽。這兩艘船「希瓦利克號」(Shivalik)、「南達德維號」 (Nanda Devi)隸屬印度國營的印度航運公司，並由國營的印度石油公司租用。

阿拉奇並沒有透露如何針對美國與以色列通過荷莫茲海峽的船隻與油輪進行封鎖。根據聯合國指出，自2月28日戰爭開打以來，有16艘船隻通過荷莫茲海峽時遭到攻擊。

與此同時，川普總統則是試圖強化保護荷姆茲海峽通行權的同盟力量。他14日在真實社群(Truth Social)貼文指出，美國已在軍事、經濟以及各方面擊敗與摧毀伊朗，不過全球所有自荷莫茲海峽取得原油的國家都應維護此一通道的暢通。川普並且強調，美國將會協調各國行動的行動，確保所有的事情能夠快速順利進行。他說：「這一向是團隊行動，將為世界帶來和諧、安全與長久的和平。」

川普在此一貼文的幾小時前才呼籲中、英、法等國派遣戰艦來保護荷莫茲海峽的暢通。伊朗新任最高領袖穆吉塔巴·哈米尼(Mojtaba Khamenei)在12日曾誓言將持續封鎖荷莫茲海峽，並揚言將加強攻擊鄰國。