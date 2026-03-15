伊朗戰爭15天 海灣油國收入減150億、旅遊每日損失6億

受到空襲衝擊，伊朗國內一處煉油設施遭破壞冒出濃濃黑煙。（美聯社）

美以襲擊伊朗 引發中東戰火持續超過兩周，對海灣國家的經濟構成嚴重打擊。統計顯示，自2月28日衝突爆發以來，海灣國家能源收入損失超150億美元，旅遊業收入每天損失6億美元。

港媒大公報綜合路透、金融時報報導，數據分析公司Kpler估計，自衝突升級、荷莫茲海峽航運中斷以來，中東產油國每天約有價值12億美元的石油和天然氣無法運出，目前至少有價值107億美元的原油、衍生品和液化天然氣被滯留在荷莫茲海峽。

作為石油最大出口國的沙烏地阿拉伯損失最重，估計達45億美元。伊拉克政府90%的財政收入依賴石油，目前也面臨高度風險。伍德·麥肯茲首席經濟學家馬丁指出，科威特和卡達的風險也很大，但兩國都可以依靠大型主權財富基金來緩衝短期影響。該公司估計，卡達國有能源公司qatarenenergy在3月2日停產後，收入損失約5.71億美元。

另一方面，中東地區近年來積極發展旅遊觀光業，此次衝突發生正值第一季度旅遊旺季，給當地旅遊業造成重創。中東地區承擔了全球入境人數的5%，占國際過境客運量的14%。世界旅遊觀光協會（WTTC）11日發布報告，戰火正使中東旅遊業每天損失至少6億美元的國際遊客支出。杜拜本地缺乏石油業支撐，旅遊業每年貢獻300億美元收入。如果戰事持續，對於杜拜的影響尤其巨大。

此外，伊朗戰爭進入第15天，伊朗文化遺產、旅遊和手工業部14日指出，全國至少有56處博物館和古蹟遭到毀損。

中央社引述法新社報導，當地媒體報導，列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的德黑蘭古列斯坦宮（Golestan Palace）因美國和以色列 攻擊，於衝突最早那幾天內就遭到毀損。此一宮殿建築群是伊朗首都歷史最悠久古蹟之一，曾是卡札爾王朝（Qajar Dynasty）王室居所。

文化遺產、旅遊和手工業部表示，德黑蘭受損歷史古蹟數量最多，共有19處受到不同程度破壞。

中部城市伊斯法罕（Isfahan）市中心的17世紀建築瑰寶、壯麗的納克什賈汗廣場（Naghsh-e Jahan Square）也受損。

在南部布什爾省（Bushehr）的錫拉夫港（Siraf），歷史街區中多棟百年老宅遭到攻擊損壞。

聯合國教科文組織表示，伊朗、以色列和黎巴嫩數以百計因戰爭而受損或受到威脅的歷史遺址令人引以為憂。