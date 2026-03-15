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比水雷殺傷力更大…伊朗這款平價武器 恐成美軍新惡夢

編譯易起宇／綜合14日電
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外媒報導，伊朗的隱形水下無人機「阿茲達爾」今後可能成為美國海軍在荷莫茲海峽的新夢魘。 （路透）
外媒報導，伊朗的隱形水下無人機「阿茲達爾」今後可能成為美國海軍在荷莫茲海峽的新夢魘。 （路透）

伊朗的電動水下無人機「阿茲達爾」（Azhdar）的出現，暗示著海上戰爭已進入到自動化的新危險階段，隱形無人機和人工智慧（AI）大軍恐比水雷（Naval mine）殺傷力更大，成為美國海軍和全球航運在戰略地位重要荷莫茲海峽上的新威脅。

軍事新聞網站Defence Security Asia報導，伊朗阿茲達爾無人機的作戰概念，反映出現代海上戰爭所出現的技術轉變，安靜的電力推進系統、自主鎖定目標的演算法，以及以集團作戰為基礎的部署模式，正逐漸削弱大型水面艦隊的傳統優勢。

伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）可能透過部署這款無人機，用相對廉價的系統、在狹窄的荷莫茲海峽水域中挑戰其他國家更先進的海軍勢力。

這款無人機使用了近乎無聲的鋰電池推進系統、運行速度估計介在18至25節，且最長續航力可高達四天，預計作戰範圍超過600公里。這所展現的是一種以隱蔽性、持久性和不對稱拒止能力為中心的設計概念，將可在像荷莫茲海峽這樣的狹長海上要道上，構成持續的水下威脅。

由於荷莫茲海峽對全球海運以及能源市場具有極高的重要性，部署這款無人機所帶來的威脅將遠超過所需花費的成本，並為伊朗帶來不成比例的戰略優勢。

港媒大公報引述華爾街日報、金融時報，最新航運數據顯示，從3月1日至今，荷莫茲海峽的船隻通航數量暴跌94%。該海峽的「梗阻」不僅造成全球能源價格飆升，預計很快影響物流、工業製造及農業生產等領域，將對全球經濟產生連鎖反應。供應鏈危機所造成產品價格升高和短缺，直接影響消費者。

荷莫茲海峽是連接中東與世界的「油氣閥門」。勞氏海事數據13日公布的最新海運數據顯示，3月1日至今，僅77艘船隻通過荷莫茲海峽，而去年3月1日至11日，此數字達1229艘，下降幅度高達94%。荷莫茲海峽通航受阻，直接影響就是迅速推高能源價格。布倫特原油價格在短短十天內從每桶78美元突破100美元，歐洲天然氣期貨價格更是暴漲超過70%。

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