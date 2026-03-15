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以空襲伊朗7600餘次 擬再攻數周 前CIA示警冷戰以來很危險1事

編譯中心／綜合14日電
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以軍夜襲後，德黑蘭市區上空升起濃密黑煙。(路透)
以軍夜襲後，德黑蘭市區上空升起濃密黑煙。(路透)

以色列軍方13日表示，自以色列和美國對伊朗發起大規模軍事行動兩周來，以軍對伊朗境內發動7600餘次空襲，同時為戰事再持續幾周做準備。

以色列國防軍發言人德夫林說，以空軍前一天晚同時對伊朗三個不同地區發動一系列空襲。以軍發佈的戰報顯示，目標包括一處情報機構、防空系統中央基地、指揮中心以及導彈生產和儲存設施。

以軍說，對伊朗7600餘次空襲中，大約2000次針對伊朗政府的「總部和資產」，約4700次針對伊朗導彈項目。以軍估計，已經打死4000至5000名伊朗官兵。

以軍稱正為對伊朗軍事行動再持續幾個星期做準備。德夫林說，以軍「仍有許多目標需要打擊、許多威脅需要消除」，並「決心實現所有目標」。

以色列和美國2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起反擊。

前美國中央情報局（CIA）資深分析師麥高文（Ray McGovern）13日表示，中東衝突若持續升級，以色列面臨失敗風險，不排除最終可能動用核武器，「可能帶來自冷戰以來最危險的核危機之一」。

曾在CIA任職27年的麥高文指出，與以色列不同，伊朗與美國即使在戰爭中遭受重大衝擊，仍具備繼續存在與恢復的能力，但以色列卻將所有戰略籌碼押在這場衝突上，「這對以色列來說是一場生存之戰」。

麥高文認為，目前伊朗的軍事能力被西方低估，他指出，伊朗擁有大量飛彈與火箭武器，且已證明有能力對以色列造成重大破壞。若戰爭持續升級，以色列社會承受的壓力可能逐漸增加。在這種情況下，他認為以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）未必會接受失敗。

麥高文指出，以色列戰略界長期存在所謂的「參孫選項」（b'rerat Shimshon, Samson Option）即在國家面臨毀滅威脅時，透過核武對敵人發動毀滅性打擊。「我認為這種可能性不只存在，而且機率可能高於一般人想像」。

不過，他也強調，即使以色列真的動用核武，也未必能改變戰局，反而可能讓以色列在國際社會徹底被孤立。「自1962年古巴飛彈危機以來，我們從未如此接近這種局面。」

「如果真的使用核武，以色列將被視為全球的流氓國家。」他認為，俄羅斯與中國未來可能會扮演調停衝突的角色，但前提是美國必須限制以色列的軍事行動。

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