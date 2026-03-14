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不是水雷 伊朗這款平價武器成美國海軍在荷莫茲海峽新惡夢

編譯易起宇／綜合外電
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外媒報導，伊朗的隱形水下無人機「阿茲達爾」今後可能成為美國海軍在荷莫茲海峽的新夢魘。 （路透）
外媒報導，伊朗的隱形水下無人機「阿茲達爾」今後可能成為美國海軍在荷莫茲海峽的新夢魘。 （路透）

伊朗的電動水下無人機「阿茲達爾」（Azhdar）的出現，暗示著海上戰爭已進入到自動化的新危險階段，隱形無人機和人工智慧（AI）大軍可能成為美國海軍和全球航運在戰略地位重要荷莫茲海峽上的新威脅。

軍事新聞網站Defence Security Asia報導，伊朗阿茲達爾無人機的作戰概念，反映出現代海上戰爭所出現的技術轉變，安靜的電力推進系統、自主鎖定目標的演算法，以及以集團作戰為基礎的部署模式，正逐漸削弱大型水面艦隊的傳統優勢。

伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）可能透過部署這款無人機，用相對廉價的系統、在狹窄的荷莫茲海峽水域中挑戰其他國家更先進的海軍勢力。

這款無人機使用了近乎無聲的鋰電池推進系統、運行速度估計介在18至25節，且最長續航力可高達四天，預計作戰範圍超過600公里。這所展現的是一種以隱蔽性、持久性和不對稱拒止能力為中心的設計概念，將可在像荷莫茲海峽這樣的狹長海上要道上，構成持續的水下威脅。

由於荷莫茲海峽對全球海運以及能源市場具有極高的重要性，部署這款無人機所帶來的威脅將遠超過所需花費的成本，並為伊朗帶來不成比例的戰略優勢。

而隨著固態電池技術的成熟，像阿茲達爾這樣的水下無人機，未來能力還有可能大幅提升。

預計在2028年以前，電池能量密度將可達到每公斤400至600瓦時，這將會改變水下無人機的續航力和速度。屆時預期將可開發出重量介在250至350公斤的輕巧水下無人機，運行速度可達到45至50節，這將大大提高水下無人機在攔截和打擊水面艦艇和潛艇時的戰術靈活性。

而在荷莫茲海峽這樣的環境下，即使速度和續航力只有微幅提升，也能大幅增加隱形水下無人機的作戰範圍。

對於習慣透過技術先進的艦隊來維持統治地位的全球海軍強國而言，自主水下作戰的興起將帶給他們截然不同的作戰挑戰。隨著水下無人機技術的不斷成熟，傳統海軍與自主海上系統之間的平衡可能日益影響未來全世界戰略水道的安全架構。

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