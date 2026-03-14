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伊朗指控烏克蘭挺以介入戰事 揚言發動攻擊報復

中央社／華沙14日專電
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伊朗政府近日對烏克蘭發出嚴厲指控，聲稱基輔當局在當前中東衝突中支持以色列，實質上已成為參戰方，並威脅將對烏方發動軍事攻擊。

波蘭通訊社（Polska Agencja Prasowa）引述德黑蘭觀點指出，此舉象徵中東與俄烏戰爭局勢進一步掛鉤，國際關係風險驟升。儘管基輔強烈否認相關指控並譴責伊朗的挑釁行為，但德黑蘭的強硬措辭已引發西方各國高度關注。

根據波蘭通訊社報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）指稱，有證據顯示烏克蘭與以色列軍方存在合作關係，甚至參與了對抗伊朗的戰爭行動。伊朗官媒報導指出，德黑蘭將任何向以色列提供軍事支持的國家視為「敵對勢力」，並保留採取必要反制行動的權利。

這項指控出現的背景，正值伊朗與俄羅斯軍事合作日益頻繁之際。烏克蘭外交部對此發表聲明，駁斥伊朗的說法純屬虛構與惡意抹黑。烏方表示，伊朗此舉顯然是為了轉移國際視聽，試圖掩蓋其持續向俄羅斯提供自殺式無人機，用於襲擊烏克蘭平民設施的事實。

國際政治觀察家認為，伊朗對烏克蘭的威脅反映了地緣政治重心的合流。隨著伊朗與俄羅斯結成更緊密的軍事聯盟，德黑蘭可能利用中東混亂局勢，在東歐戰線上開拓新的輿論或戰略窗口。

目前美國及北大西洋公約組織（NATO）正密切監測德黑蘭的動向，嚴防衝突進一步擴大至烏克蘭以外的戰場。

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