新聞分析／哈格島：伊朗石油命脈與波灣戰局焦點

衛星照片顯示哈格島上的石油出口裝載設施。（路透）

美國總統川普宣布已完全摧毀伊朗 哈格島（Kharg Island）上的軍事目標。這座位於波斯灣北部、距離伊朗本土約25公里的小島，承載伊朗大部分原油出口設施。外界普遍估計，在和平時期伊朗約八成至九成原油出口經由此地裝船，因此任何對哈格島的打擊，都不只是軍事行動，更等同於直接衝擊伊朗的經濟命脈。

哈格島的重要性首先來自其能源基礎設施集中度。島上設有大型油槽群、輸油管線匯集點與深水油輪碼頭，能讓超大型油輪直接裝載原油運往亞洲與歐洲市場。伊朗南部油田，包括胡齊斯坦省與海上油田的產量，大多透過管線輸送至此，再經海運出口。換言之，哈格島不僅是出口港，更是整個伊朗石油物流網絡的核心節點。

其次是其地理位置的戰略性。哈格島位於波斯灣北部航道附近，距離全球能源命脈荷莫茲海峽不遠。全球約五分之一石油運輸需經過這一區域，一旦哈格島運作受阻，市場通常會立即擔心波斯灣供應鏈中斷，進而推升國際油價。因此，即使攻擊行動僅造成部分設施受損，對市場心理的衝擊往往遠大於實際產量減少。

哈格島也具有歷史上的軍事象徵性。在1980年代兩伊戰爭期間，伊拉克曾多次轟炸該島油庫與裝載設施，試圖切斷伊朗石油收入來源。當時的「油輪戰」使波斯灣航運一度陷入高度危險狀態。這段歷史使哈格島長期被視為伊朗最需要保護的戰略目標之一，島上部署有防空系統與海巡部隊。

該島遭到攻擊，影響將超越單一設施損壞。首先，伊朗石油出口可能被迫轉向較小港口，例如賈斯克港或其他臨時裝載點，但這些替代設施能力有限，難以完全取代哈格島的出口量。其次，市場會擔心衝突擴大至波斯灣航運安全，進一步影響油輪保險費率與航運成本。

從更大的戰略層面看，哈格島的安全也牽動中東戰局。能源設施成為攻擊目標，衝突將從單純軍事打擊升級為能源戰。這不僅會增加伊朗反擊壓力，也可能波及鄰近產油國與國際航運，迫使美國及其盟友在維持航道安全與避免全面戰爭之間做出更艱難的戰略選擇。

因此，哈格島的重要性不僅在於一座油港，而是伊朗經濟、波斯灣航運與全球能源市場交會的關鍵節點。任何針對此地的攻擊，都是中東衝突升級的重要訊號。