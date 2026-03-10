說好的護航？路透：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

在美國與以色列與伊朗衝突之際，荷莫茲海峽航運幾乎停擺。圖為油輪Callisto號下錨停泊在阿曼馬斯喀特外海。(路透)

路透報導，據知情人士透露，自對伊朗開戰以來，美國海軍幾乎每天都在拒絕航運業通過荷莫茲海峽的軍事護航請求，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

海軍的評估結果代表中東石油 出口將持續中斷，這反映現況與川普 總統的說法不同。川普曾宣稱，美國隨時準備好在必要時提供海軍護航，以重新恢復荷莫茲海峽的運輸。

自美國與以色列 對伊戰爭一周多前爆發以來，這條狹窄海峽的航運幾乎完全停滯，導致全球約五分之一石油供應出口受阻，推動全球油價一度飆升至2022年以來最高水準。

伊朗媒體上周報導，伊朗革命衛隊高級官員表示該海峽已關閉，伊朗將對任何試圖通過的船隻開火。目前已有數艘船隻遭襲。

三名知情航運業人士透露，美國海軍已與航運及石油行業代表舉行定期簡報會，並在會上表示目前無法提供護航。

這些消息人士說，航運業幾乎每天都在通話中，請求美國海軍護航通過荷莫茲海峽。

其中一位消息人士說，美國海軍在周二（10日）簡報會上的評估仍未改變立場，表明只有在襲擊風險降低後才能提供護航。

美國國防部暫未回應路透的置評請求。

實際上，就在周二稍早，美國政府對於是否已護航船隻通過荷莫茲海峽的說法爆出「烏龍」。美國能源部長萊特錯誤發出貼文，表示美國海軍已護送一艘油輪通過荷莫茲海峽，以確保石油維持流通至全世界。這一消息一度導致油價暴跌近18%。不久後，萊特刪除該貼文，原因不明。

白宮新聞秘書李維特隨後承認，沒有實施過護航，她在記者簡報會中表示：「我可以證實美國海軍並未護送任何1艘油輪或船隻，不過，這仍然是一個選項。」