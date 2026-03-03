北韓怒斥美攻擊伊朗「最醜惡野蠻」 恐重啟核談判

美國及以色列對伊朗軍事攻擊，北韓外務省譴責此舉是非法野蠻的侵略行為；圖為2019年6月30日，美國總統川普在韓國板門店南北韓非軍事區會見領導人金正恩。(路透)

北韓1日以外務省發言人的名義針對美國及以色列 對伊朗 發動軍事攻擊發表談話，譴責此舉是非法野蠻的侵略行為，也是最為醜惡的國家主權侵害行為。專家與南韓前官員指出，該軍事攻擊將更加強化北韓領導人金正恩的核武野心。外界目前關注金正恩是否會重返與美國總統川普 （Donald Trump）之間的談判桌。

韓聯社引述朝中社報導，北韓外務省發言人的談話稱，「我們強烈譴責美國和以色列為實現自私的霸權野心而濫用武力的無恥野蠻行徑。今年以來，國際社會目睹美國霸權行為的增加，這是他們破壞世界和平與穩定，造成嚴重後果的鮮明例證。」

談話還指出，當前的局勢將給與伊朗事態無關的地區造成政治、經濟和地緣政治方面的負面影響。此言暗示此次事態將對東北亞局勢也產生負面影響。談話強調，不管在任何情況下，都無法容忍美國和以色列的侵略戰爭行為。各方需承擔起應盡的責任，將中東局勢重新導向和平與穩定。

中央社引述路透社報導，儘管金正恩與川普在2018年及2019年舉行過兩次峰會，不過，用來解決平壤核武與彈道飛彈武裝問題的談判仍然破裂，而伊朗遭受攻擊可能促使北韓重新考慮談判可能。

這次美以空襲行動導致伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪生，而兩個月前，同樣缺乏核武嚇阻力的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），在川普下令的美國特種部隊突襲中被擒。

南韓大田大學教授、前國防部官員宋成鍾（Song Seong-jong，音譯）表示：「金正恩一定想，伊朗之所以遭受這樣的攻擊，就是因為沒有擁有核武。」

就在襲擊發生前幾天，金正恩還曾於上周黨代表大會宣布將增產核武，並且表態是否重新談判，還要取決於美國的態度，顯示他並未完全關閉對話大門。

北韓中央通信社（KCNA）引述金正恩說法報導：「如果美國能尊重我們國家的現有地位，並放棄與北韓對抗的政策……，那麼我們與美國維持良好關係並沒有理由不可行。」

川普多次表示希望再度展開新一輪對話，外界推測，他3月31日至4月2日訪問中國期間，兩位領導人有望見面。

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「川普政府希望讓北韓這個被孤立國家明瞭的教訓很清楚，停止威脅美國及其盟友，並在為時不晚之前達成協議。」

不過，他還說，北韓在發展核彈頭與包含洲際彈道飛彈等領域的運載系統，遠比伊朗更為先進。