冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

編譯簡國帆／綜合外電
FT報導，伊朗軍方已在最高領袖哈米尼喪生後，已啟動一項報復方案，要讓中東陷入混亂。(美聯社)
FT報導，伊朗軍方已在最高領袖哈米尼喪生後，已啟動一項報復方案,要讓中東陷入混亂。(美聯社)

英國金融時報（FT）報導，在最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動一項由哈米尼與高層指揮官策畫的報復方案，要讓混亂擴及整體中東地區，引發全球市場動盪並升高局勢，藉此施壓美國與以色列停止攻擊。

FT引述伊朗政府一位內部人士報導，哈米尼在伊朗去年6月遭遇毀滅性的打擊後，便著手制定這項「詳盡」的計畫，包括攻擊能源設施、以及能造成中東航空中斷的打擊行動，「我們別無選擇，只能升級局勢並點燃大火，讓所有人能看到」，「當我們的紅線被跨越，所有國際法都被違反，我們就不必再遵守遊戲規則」。

報導指出，儘管哈米尼與多位軍事與情報高層官員喪生，這項計畫仍被執行。這位內部人士表示，「這（場攻擊）將會持續下去，局勢將進一步升級」，「他們期待什麼？如果伊斯蘭共和國的首領被當成目標，他們以為什麼事都不會發生嗎」？

伊朗不僅攻擊美軍的中東基地，也鎖定波灣能源設施，攻擊卡達一處關鍵天然氣設施與沙烏地阿拉伯一座大型煉油廠，並已襲擊阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克、阿曼和巴林等國的飯店、機場與港口。

這位內部人士表示，伊朗針對杜拜飯店等目標的報復行動，是要「讓任何接待美國人的地點都變得不安全，讓沒人想待」，伊朗的波灣鄰國現在都將「面臨更高的投資風險」，「投資人會告訴他們：你們離伊朗很近，飛彈隨時都可能落在你們國土」。

伊朗的策略之一是「去中心化」軍事決策，以免部隊因高層指揮官遭刺殺而癱瘓。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）1日暗示，伊朗軍隊正獨立運作，「事實上，我們的軍事單位目前是獨立、且有點孤立，正根據預先提供的一般指示採取行動」。

這位內部人士透露，這些戰術也反映伊朗去年6月從美以驚人滲透能力所學到的教訓，去年6月戰爭期間，「命令都來自高層」，但這次在哈米尼與國防高層被殺後，伊朗迅速展開報復，「現在前線部隊已經知道自己該做什麼，同時仍與指揮中心完全協調」。

這位內部人士與部分伊朗專家指出，儘管隨時都面臨空襲威脅，哈米尼與家人卻仍留在德黑蘭官邸，意味著他已採取措施，確保政權能在國內維持穩定，並升級對美以攻擊的回應。

伊朗這些激烈的攻擊，是要因應德黑蘭政府認為的政權存亡威脅，伊朗據信向阿聯國發射的無人機與飛彈數量，和射向以色列發射的不相上下，代理人團體也加入衝突，真主黨向以色列北部發射飛彈，威脅要在黎巴嫩開闢新戰場，伊拉克民兵組織則瞄準伊拉克北部的美軍基地。

許多人擔心的最糟情境，是區域衝突擴大。在2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列，引發加薩衝突時，伊朗尋求調整涉入程度，認為讓戰火遠離本土，是確保政權存續的最佳之道。但分析師表示，這個算計在去年6月的美以空襲後已改變。

然而，伊朗攻擊這些曾試圖說服美國尋求外交手段的波灣國家，可能進一步遭孤立，並將這些鄰國推向支持美以戰爭的陣營。

一些分析師已指出，伊朗的報復遠非細節詳盡的計畫，只是反映德黑蘭政府的魯莽無謀。倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）資深研究員歐茲切利克（Burcu Ozcelik）表示，伊朗的回應是許多人擔心的「惡夢般」情境，德黑蘭成為「失控四處反擊的非理性瘋子」。

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日在X平台表示：「相較於美國不同，伊朗已為長期戰爭做好準備。」結果就是衝突持續升高，且可能捲入更多國家。

