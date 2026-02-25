軍方警告美攻伊朗缺彈藥、盟國不挺 福特號抵希臘將挺進中東

全球最大航艦福特號目前已抵達希臘克里特島索達灣(Souda Bay)美國海軍基地。 (美聯社)

美國總統川普 有意空襲伊朗 ，但美國多家媒體報導，知情人士透露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩警告，美軍防空飛彈短缺和阿拉伯盟國不支持，恐增加美軍傷亡風險。但據稱川普本人傾向發動打擊，全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）現已抵達希臘克里特島索達灣（Souda Bay）美國海軍基地，將加入中東地區大規模軍事集結行動。

華盛頓郵報引述知情人士披露，凱恩日前在白宮與川普及總統高層幕僚開會時表達憂心。當時與會者還包括副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、中央情報局局長拉特克利夫、白宮副幕僚長米勒。

凱恩說，任何針對伊朗的大規模行動都將面臨挑戰，因為美國防空飛彈庫存已因持續防衛以色列 、支援烏克蘭而大幅消耗。

本月在國防部的會議中，凱恩也關切攻擊伊朗行動規模及美軍可能出現傷亡。他表示，若缺乏盟友支持，任何行動都將更困難。

由於凱恩成功主導去年6月空襲伊朗核設施、今年1月閃電突襲委內瑞拉行動，他的意見舉足輕重。

美國若空襲伊朗，以摧毀伊朗飛彈為目標，需打擊遍布伊朗全國數百個飛彈發射器、補給倉庫、防空系統及運送武器的交通網。若目標是推翻伊朗最高領袖哈米尼，則打擊目標將大幅擴增至數千處，包括指揮中心、安全部門和與哈米尼相關的關鍵建築。這類行動可能持續數月，需要更多彈藥，並使美軍面臨更激烈報復。

攻擊伊朗將讓美國與中東盟友關係緊張。一名波灣國家高層說，阿拉伯國家已知會美國，不允許使用他們境內基地攻擊伊朗。

終端高空防衛系統（薩德系統）與愛國者飛彈系統是美軍抵禦伊朗彈道飛彈的兩大利器，然而兩者彈藥雙雙吃緊，前者這兩年用來防衛以色列，後者則經年援助烏克蘭。這兩類彈藥美國每年只能生產數百枚，不敷所需。

美國海軍防空要角標準飛彈庫存同樣有限，艦載各型標準飛彈因在紅海保護商船及協防以色列，消耗快速。

Axios新聞網披露，凱恩不斷向川普與高層官員示警，對伊朗動武可能帶來重大風險，陷入長期衝突。據稱川普本人傾向發動打擊，親信圈有人主張謹慎行事，但沒人主張入侵或派地面部隊。

副總統范斯憂心陷入衝突，但范斯否認他反對動武。國務卿魯比歐對動武持觀望態度，川普特使威科夫與女婿庫許納則勸川普暫緩攻擊，給外交折衝更多時間。消息人士說，凱恩雖不主張動武，但會支持並執行川普所做的一切決定。

另據中央社引述法新社報導，川普2025年下令對伊朗發動攻擊後，已多次警告德黑蘭，若不針對備受爭議的核計畫簽訂新協議，將面臨進一步軍事行動。西方國家憂心伊朗核計畫用來發展核子武器。

希臘克里特島索達灣，美國航艦福特號甲板上24日停放多架飛機。(路透)

據法新社攝影記者說法，福特號已抵達希臘克里特島。

希臘國防部拒絕評論福特號的抵達，而美國駐雅典大使館則未立即回應法新社提問。

華盛頓目前在中東地區部署超過十艘戰艦，包括一艘航艦林肯號（USS Abraham Lincoln）、九艘驅逐艦與三艘濱海作戰艦。

美軍同時在中東部署兩艘航艦的情況並不常見。每艘航艦上搭載數十架戰機，並有上千名官兵。

以色列與伊朗在2025年6月爆發12天戰爭期間，美軍曾在該區部署兩艘航艦，並轟炸伊朗三處核設施。