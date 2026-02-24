紐時指川普擬2階段攻伊朗 德黑蘭高調備戰 情報圈耳語大增

一名伊朗婦女23日走過伊朗德黑蘭的一幅反美壁畫。中東國家阿曼外長確認，美伊26日將在瑞士日內瓦舉行第三輪核會談。(歐新社)

紐約時報22日引述知情人士報導，若外交談判或「定點打擊」等針對性初步攻擊，仍無法使伊朗 放棄核計畫，美國總統川普 可能在未來幾個月發動更大規模的攻擊，令伊朗政權屈服，以達成新的伊核協議。對此，伊朗外交部發言人貝卡伊23日對外媒表明，侵略行徑就是侵略行徑，伊方擁有自衛權，將強力回應。

川普幕僚指稱，他尚未做出最終決定，但他傾向在接下來幾天內先發動上述的初步攻擊，可能鎖定精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部、伊朗核設施及彈道飛彈計畫據點等目標，旨在藉此表明美國決心，使德黑蘭願放棄研製核武的能力。

根據這些幕僚的轉述，川普還提到，若德黑蘭堅持不放棄核計畫，他不排除在未來幾個月發動更大規模的攻勢，以扳倒伊朗最高領袖哈米尼領導的神職統治集團。不過，川普政府內部有人質疑，僅靠空襲能否達成目的。

川普仍正評估美方在美伊核會談破裂下，可能採取的選項。他18日在白宮 戰情室主持會議，討論攻擊伊朗的計畫，美國副總統范斯、國務卿魯比歐、參謀首長聯席會議主席凱恩、中情局（CIA）局長拉特克利夫及白宮幕僚長威爾斯等高官與會。

對此，白宮不願置評，僅表示「媒體可繼續臆測總統的想法，但唯有總統自己知道可能會或可能不會做什麼」。

另中東國家阿曼外長布沙迪22日表示，美伊26日將在瑞士日內瓦舉行第三輪核會談，他很高興能確認此一進展，並積極推動朝最終敲定伊核協議而努力。但白宮尚未對布沙迪上述發言置評。

美國約翰霍普金斯大學教授納薩爾說，在美方持續集結重兵下，伊朗正向美國發出訊號，企圖使美方在攻伊前衡量開戰將付出的代價。

埃媒「埃及獨立報」21日報導，伊朗早有準備，近幾月來趕工修復關鍵的飛彈設施與去年被美國及以色列重創的空軍基地及核設施。

紐約時報22日報導，美國及其他西方國家安全官員示警，一旦美國對伊朗發動大規模的軍事行動，伊朗可能下令區域內的「代理人」團體，報復美國在歐洲及中東的據點。一位美國高官指稱，已追蹤到大量密謀攻擊的跡象，但尚不清楚屆時會在何種情況下引發。

西方安全官員正密切監視伊朗代理人的動向，儘管尚未具體掌握醞釀中的潛在攻擊計畫，但「耳語」明顯增加。這顯示已有一定程度的相關規畫與調度。耳語是情報圈的術語，即透過攔截電子信號掌握到的恐怖分子通訊動態。

情報與反恐官員擔憂，德黑蘭可能指示其代理人之一的「抵抗軸心」成員、葉門武裝團體「青年運動」，繼去年後又在紅海對西方商船發動攻擊。歐洲則提防潛伏的黎巴嫩真主黨成員，甚至凱達恐怖組織或其附屬團體，可能襲擊美國軍事基地或使領館。

另相隔一個月，伊朗學生21、22日連兩天再度舉行反政府的示威活動，並悼念在此前示威潮中罹難的同胞。