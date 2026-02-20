分析：川普集結兵力談判停滯 美伊滑向軍事衝突

路透社報導，消息人士指出，伊朗的波斯灣鄰國以及宿敵以色列現在認為，比起和解現在更可能發生衝突。圖為17日一份伊朗報紙頭版。(路透)

美國與伊朗 官員以及來自波斯灣和歐洲的外交官員表示，隨著以外交手段解決德黑蘭核計畫僵局的希望變得渺茫，伊朗與美國正迅速滑向軍事衝突。

路透社報導，消息人士指出，伊朗的波斯灣鄰國以及宿敵以色列 現在認為，比起和解現在更可能發生衝突，而華府正在此區部署自2003年入侵伊拉克以來規模最大的軍事力量之一。

一名知悉計畫內容的消息人士透露，以色列政府認為德黑蘭與華府現在陷入僵局，正在為可能與美國採取聯合軍事行動做準備，但尚未決定是否採取行動。

如果成真，這將是不到一年內美國與以色列第2度攻擊伊朗；在此之前，美以曾於去年6月對伊朗的軍事與核設施發動空襲。

區域官員指出，產油的波斯灣國家正在為可能的軍事對抗做準備，他們擔憂這場衝突可能會失控，進而破壞中東地區的穩定。

兩名以色列官員告訴路透社，他們認為華府與德黑蘭之間的鴻溝難以彌合，近期軍事情勢升級的機率很高。

一些區域官員說，德黑蘭堅持要求讓步是危險的誤判，而美國總統川普 因自己的軍事集結而進退維谷，如果伊朗沒有就放棄核武野心做出明確承諾，川普無法在不失顏面的情況下縮減軍事規模。

前美國外交官員、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）說，「雙方都堅持自己的立場」，「除非美伊雙方都從各自的紅線後退一步」，否則不會有任何有意義的結果，「但我不覺得他們會這麼做」。

他還表示：「川普不可能集結這麼多兵力，然後只帶回『差強人意』的協議就撤軍。我認為他會覺得自己沒面子。如果他發動攻擊，情勢將迅速急轉直下。」

美伊雙方舉行過兩輪會談，卻在核心議題上陷入僵局，包括鈾濃縮、飛彈與解除制裁等。

一名熟悉談判的消息人士說，當阿曼調解人遞交包含美方飛彈相關提案的信封時，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）甚至拒絕拆開，直接將信件退回。

17日在日內瓦舉行完會談後，阿拉奇表示雙方已就「指導原則」達成共識，但白宮認為雙方仍存有歧見。

一名美國官員說，預計伊朗將在未來幾天提交書面提案，阿拉奇今天也表示，他預計幾天內將準備好協議草案。

然而，已派出航空母艦、戰艦與戰鬥機到中東的川普昨天警告伊朗，必須就核子計畫達成協議，否則「真正糟糕的事情」將發生。

他似乎設定了10到15天的期限，德黑蘭也威脅如果遭到攻擊，將報復此區的美軍基地。隨著緊張局勢升級，國際油價也上漲。

歐洲與區域官員認為，美國在此區的軍力部署規模，足以讓華府在對伊朗發動攻擊的同時，還可以防禦美軍基地、盟國與以色列。

美國的核心訴求仍沒有改變：伊朗領土上不得進行濃縮鈾活動。伊朗方面表示必須維持核能力，並拒絕討論彈道飛彈問題，同時否認計劃建造核武庫。

國防分析師德斯羅契斯（David Des Roches）指出，如果談判破裂，美國在波斯灣的活動已預示打擊行動將如何展開：先癱瘓伊朗的防空系統，接著再打擊革命衛隊（Revolutionary Guards）海軍，也就是多年來一直攻擊油輪並威脅封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的部隊。全球約有1/5的原油經由荷莫茲海峽運送。

然而，部分阿拉伯與歐洲官員表示，不確定川普的最後目標為何，歐洲政府希望美國表明打擊目的，是要削弱伊朗的核子與飛彈能力、防止情勢升級，還是追求如「政權更迭」等更具野心的目標。