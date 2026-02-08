美稱核談良好「本周續談」 轉頭制裁伊朗貿易國加稅25%

我的頻道

編譯中心／綜合7日電
伊朗英文報德黑蘭時報7日在頭版刊出美伊會談報導，大標題為「伊美談判有好的開始，但前進之路仍不明朗」。（路透）
雖然美國和伊朗雙方都說，6日在阿曼舉行的核談判有個好的開始，但美方隨後卻宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14艘船隻，川普也對購買伊朗商品的國家加徵25%關稅。伊朗媒體則報導，德黑蘭當局將不會同意終止濃縮鈾或將設施移往海外，形同拒絕美方核心要求。

川普表示，美方就伊朗議題進行了「非常好的會談」。他說：「我們同樣就伊朗進行了非常好的會談，伊朗看起來非常想要達成協議。」並補充指出：「我們將在本周初再次會面。」但川普話鋒一轉警告，若伊朗不就核計畫達成協議，後果將非常嚴重，「他們很清楚」。

川普同日簽署行政命令，對任何「直接或間接」購買伊朗商品的國家課徵25%關稅，但暫未立即實施。白宮表示，此舉旨在嚇阻第三國維持與伊朗的商業往來，尤其是能源、金屬與石化等仍為伊朗政府重要收入來源的產業。

川普並提到，美國不急著對伊朗採取軍事行動，除了仍需待美軍所有軍事資產就定位，也因為他更偏好藉由外交手段解決。

一名獲德黑蘭簡報談判內容的區域外交官透露，伊朗在談判中堅持其「濃縮鈾的權利」。儘管德黑蘭排除華府要求「零濃縮」的立場，但這名不願具名的外交官指出，伊朗對於討論濃縮的「層級與純度」或替代方案持開放態度，包括潛在的區域性聯合機制。

美國Axios新聞網報導，當天由東道主阿曼居間的美伊會談歷時共約8小時。會後伊朗外長阿拉奇表明，任何對話都需避免威脅和施壓」，且伊方只會討論核議題，「不會與美方討論任何其他議題」。即伊朗彈道飛彈議題未列入談判。

阿拉奇在卡達半島電視台的最新訪談中則重申，6日是間接會談，並提醒若美國襲擊伊朗，那伊朗將鎖定區域內的美軍基地報復，因為「我們不可能攻擊美國本土」。

另據路透報導，以色列總理內唐亞胡預計11日在華府會晤川普，兩人屆時將討論美國與伊朗的核談判事務。內唐亞胡公室透過聲明指出，他認為談判必須要求限制伊朗的彈道飛彈，以及要求德黑蘭停止支援隸屬伊朗陣營的其他武裝團體。

另一方面，美軍中央司令部在社群媒體表示，川普與伊朗談判的首席代表魏科夫及庫許納7日造訪了目前位於阿拉伯海的美國航空母艦林肯號。

伊朗先前鎮壓國內大規模反政府示威，引發川普加強對德黑蘭的警告力度時，林肯號於今年1月抵達中東地區。

美國總統川普6日在白宮南草坪登上「陸戰隊一號」直升機前，向媒體發表談話。（路透）
美國總統川普6日在白宮南草坪登上「陸戰隊一號」直升機前，向媒體發表談話。（路透）

