川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談

川普總統6日在白宮南草坪登上「陸戰隊一號」直升機前，向媒體發表談話。(路透)

美國與伊朗 6日在阿曼斡旋下舉行核子談判，伊朗外交部長表示，談判有了「良好開端」，並將持續進行；不過，川普 總統同日簽署行政命令，對購買伊朗商品的國家加徵25%關稅 ，持續加大對德黑蘭的施壓。

法新社報導，川普搭乘空軍一號前往佛州海湖莊園度週末，在機上接受隨行記者採訪時表示，美方就伊朗議題進行了「非常好的會談」。他說：「我們同樣就伊朗進行了非常好的會談，伊朗看起來非常想要達成協議。」並補充指出：「我們將在下週初再次會面。」但川普話鋒一轉警告，若伊朗不就核計畫達成協議，後果將非常嚴重。

路透報導，川普兌現1月的威脅，對任何「直接或間接」購買伊朗商品的國家課徵25%關稅。白宮表示，此舉旨在嚇阻第三國維持與伊朗的商業往來，尤其是能源、金屬與石化等仍為伊朗政府重要收入來源的產業。

伊朗外交部長阿拉奇在阿曼首都馬斯喀特結束與美國特使威科夫，以及美國總統川普女婿庫許納的會談後表示，「任何對話都需要避免威脅與施壓」，德黑蘭只會討論核子議題，「不會與美國討論任何其他議題」。

一名獲德黑蘭簡報談判內容的區域外交官透露，伊朗在談判中堅持其「濃縮鈾的權利」，並補充指出，會談過程中並未提及德黑蘭的飛彈能力。

儘管德黑蘭排除華府要求「零濃縮」的立場，但這名不願具名的外交官指出，伊朗對於討論濃縮的「層級與純度」或替代方案持開放態度，包括潛在的區域性聯合機制。該名外交官表示，德黑蘭認為美方談判代表「似乎理解伊朗在濃縮問題上的立場」。作為交換，伊朗提出多項要求，包括「有效且立即的制裁解除，涵蓋銀行與石油」，以及美國「將軍事資產移離伊朗」。

