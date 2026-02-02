川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統2日在白宮橢圓辦公室發表講話。(美聯社)
川普總統2日表示，美國目前正與伊朗進行會談。紐約時報引述3名現任區域官員與1名前官員的說法報導，兩國資深官員預計將於6日在土耳其伊斯坦堡會晤，試圖緩解雙邊危機。

根據Clash Report轉發的影像，川普2日在白宮回應記者提問時表示：「我們現在正跟伊朗談，如果能談出個結果，那當然很好。但如果談不成，事情恐怕就不會太好看。」

前述官員指出，這場會談美方預計由川普的中東特使威科夫與川普女婿庫許納出席，伊朗方面則由外交部長阿拉奇代表；土耳其、卡達與埃及的資深官員也預期與會。

白宮官員未立即回應詢問。不過，若會談成行，將是在川普發出軍事威脅、伊朗領導人拒絕接受其要求、美伊關係瀕臨戰爭邊緣之際，美國與伊朗官員罕見的面對面接觸，相關情勢已在整個地區引發恐懼。

川普的要求包括，伊朗終止核子計畫、接受對彈道飛彈的限制，以及停止對阿拉伯世界各地代理民兵的支持。伊朗領導人則迄今拒絕在遭受威脅的情況下談判，並誓言美國若發動攻擊，將作出嚴厲回應。

土耳其、埃及、阿曼與伊拉克的外交官近幾周持續與雙方接觸，並在兩國之間傳遞訊息，試圖避免局勢升高。根據2名伊朗官員的說法，阿拉奇與威科夫正透過簡訊直接溝通，卡達總理近日也曾訪問伊朗，參與相關外交斡旋。

前述2名官員表示，為了緩和局勢，伊朗願意關閉或暫停其核子計畫，這被視為一項重大讓步。不過，伊朗更傾向於美國去年提出的方案，即成立一個區域聯盟來生產核能。官員們並指出，伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼近日曾與俄羅斯總統普亭會面，轉達伊朗最高領袖哈米尼的訊息，稱伊朗可能比照2015年協議，同意將其濃縮鈾運往俄羅斯。

被問及相關可能性時，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「這項議題長期以來就在議程上」，並補充指出，「俄羅斯持續與所有相關方保持接觸」。

