我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則 先保格陵蘭、等美胡蘿蔔

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

美伊談判才傳進展 伊朗嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗國會議長卡利巴夫上月11日在伊朗國會談及回應美國可能的軍事行動。（路透）
伊朗國會議長卡利巴夫上月11日在伊朗國會談及回應美國可能的軍事行動。（路透）

國會山報報導，伊朗國會議長卡利巴夫2月1日援引一項2019年法律，研擬將歐盟各國軍隊視為恐怖組織，以反制歐盟日前將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織。

卡利巴夫身穿革命衛隊軍服在國會宣布，伊朗將依法對跟進美國、把革命衛隊列為恐怖組織的國家採取對等反制。美國在2019年做出相關認定後，德黑蘭通過這項法律作為反制依據。

卡利巴夫批評，歐洲試圖打擊革命衛隊，等同自傷。他說，革命衛隊是長期阻止恐怖主義擴散到歐洲的「最大屏障」，歐盟此舉「無異於搬石頭砸自己的腳」，並指歐洲又一次「盲目服從美國」，做出違背自身人民利益的決定。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）1月29日宣布，鑑於伊朗以武力鎮壓全國抗議，歐盟各國外長已做出「果斷的一步」，決定將革命衛隊列為恐怖組織。

伊朗精銳的革命衛隊掌控伊朗的彈道飛彈，在國內亦握有龐大經濟利益，僅聽命於伊朗最高領袖哈米尼。

卡利巴夫宣布消息後，伊朗國會幾乎全部身穿革命衛隊制服的議員高喊：「美國去死、以色列去死。」

美國與伊朗近日局勢升溫，伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。川普總統也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免軍事打擊。

伊朗 歐盟 華府

上一則

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則 先保格陵蘭、等美胡蘿蔔

延伸閱讀

衛星影像曝伊朗核設施有新動作 學者研判：搶救核材料

衛星影像曝伊朗核設施有新動作 學者研判：搶救核材料
美國、伊朗談判中 川普暗示不打 伊官員證實「有進展」

美國、伊朗談判中 川普暗示不打 伊官員證實「有進展」
伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱部隊高度戒備

伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱部隊高度戒備
伊朗港市民宅爆炸女童喪生 官方指瓦斯外洩釀禍

伊朗港市民宅爆炸女童喪生 官方指瓦斯外洩釀禍

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」