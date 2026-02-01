美伊談判才傳進展 伊朗嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

伊朗國會議長卡利巴夫上月11日在伊朗國會談及回應美國可能的軍事行動。（路透）

國會山報報導，伊朗 國會議長卡利巴夫2月1日援引一項2019年法律，研擬將歐盟 各國軍隊視為恐怖組織，以反制歐盟日前將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織。

卡利巴夫身穿革命衛隊軍服在國會宣布，伊朗將依法對跟進美國、把革命衛隊列為恐怖組織的國家採取對等反制。美國在2019年做出相關認定後，德黑蘭通過這項法律作為反制依據。

卡利巴夫批評，歐洲試圖打擊革命衛隊，等同自傷。他說，革命衛隊是長期阻止恐怖主義擴散到歐洲的「最大屏障」，歐盟此舉「無異於搬石頭砸自己的腳」，並指歐洲又一次「盲目服從美國」，做出違背自身人民利益的決定。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）1月29日宣布，鑑於伊朗以武力鎮壓全國抗議，歐盟各國外長已做出「果斷的一步」，決定將革命衛隊列為恐怖組織。

伊朗精銳的革命衛隊掌控伊朗的彈道飛彈，在國內亦握有龐大經濟利益，僅聽命於伊朗最高領袖哈米尼。

卡利巴夫宣布消息後，伊朗國會幾乎全部身穿革命衛隊制服的議員高喊：「美國去死、以色列去死。」

美國與伊朗近日局勢升溫，伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。川普總統也證實華府 與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免軍事打擊。