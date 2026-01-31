衛星影像曝伊朗核設施有新動作 學者研判：搶救核材料

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗納坦茲核設施部分遇襲建物在去年12月3日（左圖）與今年1月28日（右圖）的對比中可見新搭建屋頂。（美聯社）
Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗納坦茲核設施部分遇襲建物在去年12月3日（左圖）與今年1月28日（右圖）的對比中可見新搭建屋頂。（美聯社）

美聯社報導，美伊局勢升溫之際，最新衛星影像曝光，去年遭美以轟炸的伊朗核設施出現新活動，在伊斯法罕與納坦茲兩處設施內的受損建物已加蓋屋頂，說明德黑蘭可能企圖遮蔽衛星與國際原子能總署（IAEA）監察偵測，以利搶救設施內殘存的任何材料，尚不代表重建核設施。

伊朗在核設施遇襲後拒絕IAEA人員前往勘查，監督機構僅能靠衛星影像確認狀況，而這是首度被捕捉到顯著活動。

以色列與美國去年6月空襲伊朗三處核設施，納坦茲（Natanz）設施位於德黑蘭以南約220公里，結合地上與地下實驗室，是伊朗大部分濃縮鈾作業據點。伊斯法罕市（Isfahan）外的設施主要以生產鈾氣體聞名，這種氣體會被送入離心機旋轉並加以純化。第三處地點福爾多（Fordo）位於山體深處。

Planet Labs PBC的影像顯示，伊朗12月開始在納茲坦受損工廠上方搭建屋頂，並在12月底前完成。伊朗未公開承認這項工程。納坦茲的電力系統似乎尚未復原。

伊斯法罕設施東北角附近的一處建物上方，於1月上旬完成搭建類似屋頂的結構物。同時，影像顯示，伊斯法罕設施附近一座山體的兩條隧道入口已被泥土填塞，這是一種防範飛彈攻擊的措施；第三條隧道似乎已清除泥土，入口附近新建一組牆體，顯然作為一項安全措施。

長期監看伊朗核設施的華府「科學與國際安全研究所」專家伯克哈德（Sarah Burkhard）說，這些屋頂的目的應是「回收任何殘留資產或瓦礫，同時不讓外界知道他們從那裡取出了什麼」。華府智庫「捍衛民主基金會」研究伊朗議題的史崔克（Andrea Stricker）也提出相同看法。

開源情報公司Janes的專家歐康納（Sean O’Connor）也同意，這麼做的目的很可能是「掩蔽活動，而不是修復或重建一座可供使用的結構」。

