川普才說伊朗想談判 獨立媒體爆料他可能授權最快周日開打

川普總統30日在白宮橢圓辦公室發表談話。

川普 總統30日在白宮表示，伊朗 希望達成協議，而非面對美國的軍事行動。不過，一家獨立媒體披露，美國一個中東關鍵盟邦的領導階層已接獲通知，川普可能在本周末授權美軍對伊朗發動攻擊，最早行動時間可能落在2月1日。

BBC與衛報報導，被問及美國在波斯灣集結軍力一事時，川普表示：「我可以這麼說，他們確實想要達成協議。」但未提供進一步細節。

當被問及是否已為德黑蘭設定達成協議的期限時，川普表示「只有他們自己心知肚明」。他說：「希望我們會達成協議。如果真的達成協議，那是好事；如果沒有，我們就看看會發生什麼。」

川普接著表示：「我們有一支大艦隊、小艦隊，隨你怎麼稱呼，現在正駛向伊朗，規模甚至比我們在委內瑞拉時所部署的還要大。」他拒絕提供撤離時間表，並說：「我們會看看整件事最後會如何發展。它們總得停泊在某個地方，不妨就停在伊朗附近。」

他也拒絕說明是否計畫重演擄獲馬杜洛的軍事行動，表示：「我不想談論任何與軍事行動有關的事情。」

不過，據美國獨立媒體Drop Site News報導，多名消息人士證實，美國軍方高層官員已通知一個中東關鍵盟邦的領導階層，川普可能在本周末授權美軍對伊朗發動攻擊。該盟邦收到的通知顯示，若美方決定推進行動，相關打擊最早可能於2月1日展開。

一名曾為阿拉伯政府提供諮詢、並擔任川普政府中東政策非正式顧問的前美國情報高層官員表示：「這無關核武或飛彈計畫，而是關於政權更迭。」他說，美國戰爭規劃者所構想的攻擊，將鎖定伊朗境內的核子、彈道飛彈及其他軍事設施，同時也意圖對伊朗政府發動「斬首」行動，特別針對革命衛隊的領導階層與能力。

據這名消息人士說法，川普政府的想法是，若成功打擊伊朗領導階層，將引發伊朗民眾重返街頭抗議，進而推翻政府。他並指出，以色列 總理內唐亞胡「正期盼一場攻擊」，並「向川普保證，以色列能協助建立一個與西方友好的新政府」。另有2名阿拉伯情報高層官員透露，他們收到消息稱，美國的攻擊可能「迫在眉睫」。