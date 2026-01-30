歐盟列伊斯蘭革命衛隊為恐怖組織 伊朗痛批順從美、以

在比利時布魯塞爾舉行的歐洲外交部長會議上，支持者29日在布魯塞爾集會，敦促歐盟將伊朗伊斯蘭革命衛隊列入恐怖組織黑名單。(歐新社)

伊朗 當局血腥鎮壓近期的大規模抗議活動後，歐盟 29日進一步施壓伊朗，決議將伊斯蘭革命衛隊(IRGC)列為「恐怖組織」，儘管歐盟此舉以象徵意義居多，但仍引來伊朗憤怒警告將造成「破壞性後果」。值此之際，伊朗也在和華府對峙。華府傳出考慮精準打擊伊朗安全部隊與高層領導人，以激勵抗議行動再起，但以色列與阿拉伯官員均指出，僅靠空襲無法推翻伊朗神職統治者。

中央社引述法新社報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，「『恐怖份子』確實是對一個血腥鎮壓人民抗議的政權最貼切的形容」，她樂見這項「早該做出的」決定。

歐洲強權去年已經因為伊朗的核計畫，啟動恢復聯合國對伊朗的制裁。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)形容歐盟最新舉措是「另一個重大戰略錯誤」。

伊朗軍方痛斥「歐盟不合邏輯、不負責任且出於惡意的行動」，指責歐盟此舉只是「順從」美國及以色列。這兩國是德黑蘭當局的死對頭。

伊朗官員一直將近期國內的抗議潮歸咎於美國和以色列，稱兩國特工煽動「暴動」及「恐怖行動」。人權團體則指出，伊朗抗議期間已有數千人死於伊斯蘭革命衛隊等安全部隊的鎮壓。

另據路透報導，美國航空母艦與支援艦隊本周抵達中東，擴大川普 可能採取軍事行動的能力。

兩名熟悉此討論的美國消息人士表示，伊朗本月稍早一波全國性抗議運動遭鎮壓、數千人喪生後，川普希望營造「政權更迭」的條件。為此，他正考慮對美方認為應為暴力負責的指揮官及機構下手，藉此讓抗議者有信心攻占政府與安全部門建築。不過消息人士和一位美國官員表示，川普尚未就是否採取軍事行動做出最終決定。

報導引述4位阿拉伯官員、3位西方外交官及一名西方高階消息人士指出，在伊朗當局對抗議群眾採取1979年伊斯蘭革命以來最血腥的鎮壓行動後，他們擔憂美國發動打擊反而進一步削弱抗議運動，無助群眾再度走上街頭。這些官員和消息人士所屬國家政府都曾聽取美國幕僚此項討論的簡報。

華盛頓的中東研究所(Middle East Institute)伊朗計畫(Iran Program)主任瓦坦卡(Alex Vatanka)表示，除非出現大規模軍方倒戈，否則伊朗的抗爭運動「雖英勇卻難敵鎮壓」。