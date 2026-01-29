美在中東軍艦增至10艘 川普促伊朗快談判：時間所剩無幾

我的頻道

編譯中心／綜合28日電
美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群抵達中東海域，美總統川普宣稱「必要時會使用武力」。(路透)
美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群抵達中東海域，美總統川普宣稱「必要時會使用武力」。(路透)

隨著近日一支航空母艦打擊群抵達中東，美國在該地區的軍艦總數增至10艘，若總統川普決定對伊朗發動攻擊，將可動用相當可觀的軍事火力。

川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事關重大！」川普還說，過去就曾敦促伊朗達成協議，伊朗不要，結果美國去年6月發動「午夜重錘」行動重創伊朗，「下次襲擊將更慘烈」！

目前部署在中東的軍艦數量，已與年初美軍在加勒比海發動震驚全球的逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）行動前夕所派遣的兵力規模大致相當。

美國官員28日表示，目前在中東的美國軍艦總數為10艘，其中包括「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群，該艦隊配備3艘驅逐艦以及F-35C匿蹤戰機。

此外，還有另外6艘美國軍艦在該地區執行任務，包括3艘驅逐艦與3艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）。

川普聲稱，以美國航空母艦「林肯號」為首的龐大艦隊正駛向伊朗，其規模甚至超過先前派往委內瑞拉的艦隊，「就像對待委內瑞拉一樣，這支艦隊已做好準備，隨時可以迅速完成任務，必要時甚至會訴諸武力」，他補充說，「時間所剩無幾」，希望伊朗盡快達成協議，不要重蹈覆轍。

該航空母艦及其隨行艦艇是在伊朗加強鎮壓抗議行動之際，受命開往中東。

美國27日還宣布將會在中東舉行大規模、為期數日的空軍軍事演習。美國中央司令部轄下負責該區域部隊運作的空軍單位在聲明中表示，這次演習將「展示於中東地區部署、分散和持續戰鬥空中力量的能力」。

演習的具體日期及地點尚未公布。除了航艦打擊群之外，五角大廈也正在調派戰機和防空系統至中東地區。

伊朗駐聯合國代表團隨後在社群平台X發文反擊，表示伊朗「已準備好對話」，但強調「若被逼入絕境，將不惜自衛並做出前所未有的強硬回擊！」

伊朗去年12月底爆發抗議活動，最初源於經濟不滿，後來轉變為反政府的大規模示威，在伊朗政府強力鎮壓下趨於平息。美國人權團體表示，已確認有超過6000人在抗議活動中死亡，還說正調查逾1萬7000起可能的死亡案例。

川普曾多次威脅要對伊朗發動軍事打擊，以回應鎮壓行動。

「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦。路透
「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦。路透

