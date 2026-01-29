美在中東軍艦增至10艘 川普促伊朗快談判：時間所剩無幾

美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群抵達中東海域，美總統川普宣稱「必要時會使用武力」。(路透)

隨著近日一支航空母艦打擊群抵達中東，美國在該地區的軍艦總數增至10艘，若總統川普 決定對伊朗 發動攻擊，將可動用相當可觀的軍事火力。

川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事關重大！」川普還說，過去就曾敦促伊朗達成協議，伊朗不要，結果美國去年6月發動「午夜重錘」行動重創伊朗，「下次襲擊將更慘烈」！

目前部署在中東的軍艦數量，已與年初美軍在加勒比海發動震驚全球的逮捕委內瑞拉 領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）行動前夕所派遣的兵力規模大致相當。

美國官員28日表示，目前在中東的美國軍艦總數為10艘，其中包括「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群，該艦隊配備3艘驅逐艦以及F-35C匿蹤戰機。

此外，還有另外6艘美國軍艦在該地區執行任務，包括3艘驅逐艦與3艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）。

川普聲稱，以美國航空母艦「林肯號」為首的龐大艦隊正駛向伊朗，其規模甚至超過先前派往委內瑞拉的艦隊，「就像對待委內瑞拉一樣，這支艦隊已做好準備，隨時可以迅速完成任務，必要時甚至會訴諸武力」，他補充說，「時間所剩無幾」，希望伊朗盡快達成協議，不要重蹈覆轍。

該航空母艦及其隨行艦艇是在伊朗加強鎮壓抗議行動之際，受命開往中東。

美國27日還宣布將會在中東舉行大規模、為期數日的空軍軍事演習。美國中央司令部轄下負責該區域部隊運作的空軍單位在聲明中表示，這次演習將「展示於中東地區部署、分散和持續戰鬥空中力量的能力」。

演習的具體日期及地點尚未公布。除了航艦打擊群之外，五角大廈也正在調派戰機和防空系統至中東地區。

伊朗駐聯合國代表團隨後在社群平台X發文反擊，表示伊朗「已準備好對話」，但強調「若被逼入絕境，將不惜自衛並做出前所未有的強硬回擊！」

伊朗去年12月底爆發抗議活動，最初源於經濟不滿，後來轉變為反政府的大規模示威，在伊朗政府強力鎮壓下趨於平息。美國人權團體表示，已確認有超過6000人在抗議活動中死亡，還說正調查逾1萬7000起可能的死亡案例。