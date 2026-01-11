伊朗示威升溫 前王儲籲民眾占領各大城市

伊朗前王儲芮沙巴勒維呼籲伊朗人民反抗神權政府。(路透)

伊朗 各大城市9日深夜再度出現大規模集會，示威者齊聲譴責伊朗當局，而伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)則呼籲民眾不僅走上街頭，更要準備占領各大城市中心。

這波長達兩周的抗議，已成為自1979年伊斯蘭革命以來統治伊朗神權當局面臨的最大挑戰之一，儘管最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)表現強勢，並將動盪歸咎於美國。

流亡美國的已故國王巴勒維的兒子芮沙．巴勒維讚揚9日晚間「大規模」的參與人數，並呼籲伊朗民眾在周末發動更具針對性的抗議行動。他在社群媒體 的一段影片訊息中說：「我們的目標不再只是走上街頭，目標是準備占領並掌控各城市的市中心。」

巴勒維於1979年革命被推翻，並在1980年去世。芮沙．巴勒維強調，自己也正「準備返回我的祖國」，並認為這一天已經「非常接近」。

伊朗當局封鎖網路，民間網路監控組織Netblocks於10日清晨表示：「數據顯示全國性的網路中斷已持續36小時」。但外流的視頻顯示，德黑蘭民眾敲擊鍋碗瓢盆並高喊「打倒哈米尼」等反政府口號，汽車也響起喇叭聲表達支持。

其他在社群媒體及伊朗境外波斯語電視頻道上流傳的畫面則顯示，在首都其他地區，以及東部城市麥什赫德(Mashhad)、北部的大不里士(Tabriz)和宗教重鎮科姆(Qom)，也有規模類似的大型抗議活動。

Axios新聞網指出，本周稍早美國情報單位還認為抗議規模與動能應不足以挑戰伊朗神職政權穩定性，不過隨近期情勢發展，相關評估已在重新檢討。

川普 曾多次警告，如果伊朗當局殺害示威者，美國可能軍事介入。川普也拒絕表態支持巴勒維國王之子芮沙．巴勒維重返伊朗。川普說：「我認為應讓所有人都走到台前，再看看最後會是誰脫穎而出。」還說對他而言，公開支持巴勒維「未必恰當」。