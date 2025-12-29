伊朗總統：美以正對伊朗發動全面戰爭

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
伊朗總統裴澤斯基安28日在專訪中稱美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭」。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)預定29日與美國總統川普會面，結果雙方會面前，伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)突然透過專訪，宣稱美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭」(full-scale war)。

據美聯社報導，在美以兩國聯手對伊朗發動軍事攻擊半年後，裴澤斯基安27日透過最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)官網訪問，公開宣稱：「我認為我們正與美國、以色列和歐洲處於全面戰爭狀態，他們不希望我們國家維持穩定。」

另外針對法、英和德三國聯手在今年9月幕後操控聯合國對伊朗核計畫恢復制裁行動，裴澤斯基安則強調：「這場戰爭比當年伊拉克對我們發動的戰爭更加慘烈，仔細來看，目前情況尤其複雜且艱難。」

報導指出，發生在1980年至1988年間的兩伊戰爭造成多達數十萬人喪命。

美國與西方盟友多年來指控伊朗企圖取得核武，儘管德黑蘭(Tehran)方面一再否認，結果今年6月間，以色列對伊朗軍事基地、核設施以及平民社區發動前所未有的軍事行動，為期12天的猛烈空襲，包括高級軍事指揮官和核子科學家，累計近1100名伊朗人不幸喪命，於是伊朗軍方決定採取報復行動，發射飛彈，造成以色列境內28人死亡。

就在以伊戰火延燒之際，川普突然下令美軍出動隱形轟炸機，鎖定伊朗三座核設施給予重擊，結果因為白宮介入兩國爭端，使得4月開始與德黑蘭政府進行的核計畫談判被迫中斷。

根據報導，今年元月川普重返白宮後，立即恢復首任任期內對伊朗採取的「極限施壓」(extreme pressure)政策，目的就是要癱瘓伊朗全國經濟，並切斷伊朗在全球石油市場獲利的額外制裁措施。

此次裴澤斯基安特別選在內唐亞胡訪美期間與川普會晤前公開放話，意味著伊朗將是美以兩國領袖會談的關鍵議題，與中東局勢未來發展息息相關。

伊朗 以色列 川普

