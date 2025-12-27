葉門分離派控沙烏地空襲 稱未受嚇阻將持續推進

我的頻道

中央社／葉門穆卡拉26日綜合外電報導
葉門分離主義分子「南方過渡委員會」26日表示，沙烏地阿拉伯當天襲擊他們哈達拉穆特省（Hadramawt）的陣地，目前尚無人員傷亡的消息傳出。（新華社）
葉門分離主義分子表示，儘管沙烏地阿拉伯今天襲擊他們的陣地，他們不會因此退縮。這是自分離勢力上月奪取大片土地以來，葉門局勢升級的最新發展。

法新社報導，在阿拉伯聯合大公國支持下，尋求恢復南葉門昔日獨立地位的分離主義分子，最近幾周在領土上取得進展，而作為葉門政府主要支持者的區域強權沙烏地阿拉伯，已向分離主義分子發出警告要求撤退。

華府將沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國視為盟國，今天呼籲各方保持克制。

哈達拉穆特省（Hadramawt）遭遇空襲後，目前尚無人員傷亡的消息傳出。在空襲發生之際，這場持續超過10年的衝突劇烈升級，讓葉門陷入人道災難。

分離派「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council, STC）表示，空襲「無助於任何理解，也無法阻止南方人民持續往恢復全部權利的方向邁進」。

空襲發生後，葉門政府敦促沙烏地為首的聯軍支持在哈達拉穆特省的部隊，因分離主義分子已奪取這個葉門最大省分的大部分地區。

葉門新聞通訊社薩巴新聞社（Saba）報導，葉門政府要求聯軍「採取一切必要的軍事措施，保護哈達拉穆特省無辜的葉門平民，並支持武裝部隊」以緩和局勢。

一名在利雅德的葉門政府官員告訴法新社，如果談判破局，沙烏地可能考慮對分離主義分子採取軍事行動。

分離主義分子最近的推進，已為區域強權沙烏地與阿聯之間的關係帶來更大壓力；兩國分別支持葉門獲國際承認政府內的對立派別。

葉門政府由多個團體組成，其中包括分離主義分子，團結的基礎在於共同反對伊朗支持的青年運動（Houthis）。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）避免在沙烏地與阿聯之間選邊站。魯比歐在聲明中說：「我們敦促各方保持克制，持續進行外交努力，以達成持久的解決方案。」他並補充說，華府「感謝沙烏地與阿聯在外交上的領導角色」。

