空襲黎巴嫩釀3死 以色列：鎖定聖城部隊及真主黨成員

中央社25日即時報導
以色列今天空襲黎巴嫩東北部與南部，一間教堂受損嚴重。
黎巴嫩政府表示，以色列今天空襲黎巴嫩東北部與南部，造成3人死亡；以色列方面則稱，攻擊目標為伊朗精銳「聖城部隊」成員及一名黎巴嫩武裝組織「真主黨」特工。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）有以色列的宿敵伊朗在背後撐腰。2024年11月達成的停火協議，本應終結以色列與真主黨之間逾一年的衝突，但以色列仍持續空襲黎巴嫩。

黎巴嫩衛生部表示：「以色列敵軍今天空襲赫默區（Hermel）豪什賽義德阿里鎮（Hawsh al-Sayyed Ali）的一輛車，造成兩人死亡」。當地位於黎巴嫩東北部，靠近黎巴嫩與敘利亞的邊界。

衛生部隨後又通報，南部馬基岱塞爾姆（Majdal Selm）有一人命喪以色列空襲。

以色列軍方則指出，他們擊斃聖城部隊（Quds Force）作戰單位的「重要恐怖分子」喬哈里（Hussein Mahmud Marshad al-Jawhari）。聖城部隊為伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）負責海外行動的單位。

以軍表示，此人參與了由伊朗指揮的恐怖活動，從黎巴嫩與敘利亞境內攻擊以色列及其安全部隊。

以軍也說，他們在馬基岱塞爾姆附近地區擊斃一名「真主黨恐怖分子」。

根據法新社彙整黎巴嫩衛生部的報告，以色列自停火以來仍持續開火，造成黎巴嫩340多人死亡。

