加薩戰爭2年後 數千人重返伯利恆馬槽慶聖誕

記者胡玉立／綜合報導
伯利恆馬槽廣場的聖誕節慶祝活動因戰爭中斷兩年，今年平安夜聖誕樹重返廣場，聖地天主教最高領袖皮扎巴拉樞機主教籲請眾人「過個充滿光明的聖誕節」。(美聯社)
伯利恆馬槽廣場的聖誕節慶祝活動因戰爭中斷兩年，今年平安夜聖誕樹重返廣場，聖地天主教最高領袖皮扎巴拉樞機主教籲請眾人「過個充滿光明的聖誕節」。(美聯社)

過去兩年的加薩戰爭，曾讓約旦河西岸(West Bank)伯利恆馬槽廣場(Bethlehem’s Manger Square)的聖誕節慶祝活動被迫取消。今年平安夜，數以千計的基督徒湧向耶穌出生地伯利恆馬槽廣場，巨大聖誕樹重返廣場，暫時取代戰時用瓦礫和鐵絲網圍起、紀念加薩苦難的耶穌誕生場景，久違的聖誕精神終於重現聖地(Holy Land)。

今年聖地慶祝活動，以從耶路撒冷到伯利恆的傳統遊行揭開序幕；聖地天主教最高領袖皮扎巴拉樞機主教(Cardinal Pierbattista Pizzaballa)籲請眾人「過個充滿光明的聖誕節」。皮扎巴拉來自加薩小型天主教社區，他表示，他在滿目瘡痍中，看到了重建渴望。

美聯社報導，儘管節慶氣氛濃厚，但以色列占領的約旦河西岸地區，尤其是伯利恆，戰爭影響依然劇烈；地方政府統計，伯利恆約80%居民依賴觀光業。如今外國人寥寥無幾，但一些居民表示，旅遊業緩慢復甦，他們開始看到變化跡象。

伯利恆居民、導遊傑克曼(Georgette Jackaman)說：「今天是充滿喜悅和希望的一天，是此地生活開始恢復正常的一天。」傑克曼夫婦都來自基督徒家庭，今年也是他們的兩名幼子首次真正慶祝聖誕節。

12月24日平安夜，在以色列占領的約旦河西岸伯利恆老城，人們聚集在馬槽廣場的聖誕...
12月24日平安夜，在以色列占領的約旦河西岸伯利恆老城，人們聚集在馬槽廣場的聖誕樹旁,參加節慶祝活動。(路透)

來自法國的遊客里韋爾(Mona Riewer)表示，身處伯利恆，讓她更深刻體會聖誕節的意義；她說：「聖誕節就像黑暗中的希望。」

加薩走廊10月起停火，但西岸局勢依然緊張。以色列在1967年中東戰爭中佔領了西岸地區。國際社會承認的巴勒斯坦權力機構，在包括伯利恆在內的部分地區，享有有限自治權。

過去兩年，耶路撒冷各教會領袖敦促當局呼籲民眾放棄「任何不必要的慶祝活動」，他們鼓勵神職人員和信徒專注於聖誕節的精神意義，呼籲「為我們摯愛的聖地祈禱，祈求公正、持久的和平」。

伯利恆馬槽廣場的聖誕節慶祝活動因戰爭中斷兩年，今年平安夜聖誕樹重返廣場，民眾穿著...
伯利恆馬槽廣場的聖誕節慶祝活動因戰爭中斷兩年，今年平安夜聖誕樹重返廣場，民眾穿著傳統服裝與會。(路透)

