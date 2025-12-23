我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

編譯中心╱綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列持續在約旦河西岸擴張屯墾區，威脅巴勒斯坦建國的可能性；圖為Tulkarm附近的Nur Shams難民營。(路透)
以色列持續在約旦河西岸擴張屯墾區，威脅巴勒斯坦建國的可能性；圖為Tulkarm附近的Nur Shams難民營。(路透)

以色列政府近期在內政與司法層面接連作出引發國際關注的決定。一方面，內閣通過在被占領的約旦河西岸興建19處新的猶太人屯墾區，威脅巴勒斯坦建國可能性；另一方面，以色列最高法院裁定，政府必須在期限內回應外國媒體申請進入加薩走廊採訪的要求。

美聯社報導，以色列極右翼財政部長史莫崔赫21日證實，內閣已批准新增19處屯墾區，過去幾年新屯墾區總數已達69處，創下歷史新高。此次核准名單中，甚至包含兩處曾在2005年以色列「撤離計畫」期間被拆除的地點，象徵政策方向出現明顯逆轉。

反屯墾區監督組織「現在就和平」指出，2022年時約旦河西岸共有141個屯墾區，如今總數增至210處，增幅接近五成。國際社會普遍認定，這些屯墾區違反國際法，且被視為侵蝕巴勒斯坦未來建國領土的關鍵因素。史莫崔赫辦公室則透露，相關決議其實早在12月11日便已通過，只是延至近日才對外公布。

外界注意到，這項決定正值美國持續斡旋以哈停火、並嘗試為巴勒斯坦建國開闢「可能途徑」之際。分析認為，西岸屯墾區的擴張，實質上將巴勒斯坦可用土地切割得更加零碎，使兩國方案在現實層面愈發困難。

報導指出，自1967年戰爭以來，以色列占領約旦河西岸、東耶路撒冷與加薩走廊，並已在西岸與東耶路撒冷安置超過70萬名猶太居民，人口與建設規模不斷擴大。

在此同時，以色列司法系統對加薩採訪限制也出現新進展。最高法院裁定，政府必須在明年1月4日前，回覆有關外國媒體進入加薩走廊採訪的申請。自2023年10月以哈戰爭爆發以來，以色列當局以安全考量為由，禁止外國記者獨立進入加薩。

代表數百名外國記者的駐耶路撒冷外國記者協會，去年即向最高法院請願，要求開放加薩採訪。法院如今明確設定最後期限，並警告若屆時未回應，將依現有資料作出裁定。外國記者協會對此表示歡迎，並再次呼籲以色列政府，讓記者能自由、不受限制地進入加薩，確保國際社會得以掌握戰區實況。

分析指出，屯墾區擴張與採訪限制問題，分別觸及領土政治與資訊透明兩大核心爭議，反映以色列在安全、內政與國際壓力之間的艱難平衡，也使中東局勢的未來走向，持續籠罩在高度不確定之中。

以色列 加薩 巴勒斯坦

上一則

雪梨血案後 以外長籲這些國家西方猶太人移居以色列

延伸閱讀

以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請

以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請
以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入

以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入
已5國拒與以色列同台 2026歐洲歌唱賽陷賽史最大抵制潮

已5國拒與以色列同台 2026歐洲歌唱賽陷賽史最大抵制潮
雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者