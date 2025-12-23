以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

以色列持續在約旦河西岸擴張屯墾區，威脅巴勒斯坦建國的可能性；圖為Tulkarm附近的Nur Shams難民營。(路透)

以色列 政府近期在內政與司法層面接連作出引發國際關注的決定。一方面，內閣通過在被占領的約旦河西岸興建19處新的猶太人屯墾區，威脅巴勒斯坦 建國可能性；另一方面，以色列最高法院裁定，政府必須在期限內回應外國媒體申請進入加薩 走廊採訪的要求。

美聯社報導，以色列極右翼財政部長史莫崔赫21日證實，內閣已批准新增19處屯墾區，過去幾年新屯墾區總數已達69處，創下歷史新高。此次核准名單中，甚至包含兩處曾在2005年以色列「撤離計畫」期間被拆除的地點，象徵政策方向出現明顯逆轉。

反屯墾區監督組織「現在就和平」指出，2022年時約旦河西岸共有141個屯墾區，如今總數增至210處，增幅接近五成。國際社會普遍認定，這些屯墾區違反國際法，且被視為侵蝕巴勒斯坦未來建國領土的關鍵因素。史莫崔赫辦公室則透露，相關決議其實早在12月11日便已通過，只是延至近日才對外公布。

外界注意到，這項決定正值美國持續斡旋以哈停火、並嘗試為巴勒斯坦建國開闢「可能途徑」之際。分析認為，西岸屯墾區的擴張，實質上將巴勒斯坦可用土地切割得更加零碎，使兩國方案在現實層面愈發困難。

報導指出，自1967年戰爭以來，以色列占領約旦河西岸、東耶路撒冷與加薩走廊，並已在西岸與東耶路撒冷安置超過70萬名猶太居民，人口與建設規模不斷擴大。

在此同時，以色列司法系統對加薩採訪限制也出現新進展。最高法院裁定，政府必須在明年1月4日前，回覆有關外國媒體進入加薩走廊採訪的申請。自2023年10月以哈戰爭爆發以來，以色列當局以安全考量為由，禁止外國記者獨立進入加薩。

代表數百名外國記者的駐耶路撒冷外國記者協會，去年即向最高法院請願，要求開放加薩採訪。法院如今明確設定最後期限，並警告若屆時未回應，將依現有資料作出裁定。外國記者協會對此表示歡迎，並再次呼籲以色列政府，讓記者能自由、不受限制地進入加薩，確保國際社會得以掌握戰區實況。

分析指出，屯墾區擴張與採訪限制問題，分別觸及領土政治與資訊透明兩大核心爭議，反映以色列在安全、內政與國際壓力之間的艱難平衡，也使中東局勢的未來走向，持續籠罩在高度不確定之中。