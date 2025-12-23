雪梨血案後 以外長籲這些國家西方猶太人移居以色列

我的頻道

編譯中心╱綜合22日電
澳洲總理艾班尼斯(中)出席邦代海灘槍擊案受害者追悼活動時，面臨憤怒民眾的噓聲。(路透)
雪梨邦代海灘猶太節慶活動發生重大槍擊血案，不僅震撼澳洲社會，也在國際間引發連鎖效應。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）21日公開呼籲西方國家的猶太人移居以色列，強調全球反猶太主義升溫，猶太社群正面臨前所未有的安全威脅。

同一時間，澳洲新南威爾斯州政府則迅速推動號稱全國最嚴格的槍枝管制改革，試圖回應社會對公共安全的高度焦慮。

中央社引述法新社報導，薩爾在猶太教光明節（Hanukkah）最後一天的燭光集會中直言，猶太人理應在世界各地安全生活，但現實情況令人警惕。他以雪梨槍擊事件為例，指出猶太人正再次成為暴力攻擊目標，並公開呼籲英國、法國、澳洲、加拿大與比利時的猶太人「回到以色列」。

他強調，根據以色列1950年通過的「回歸法」，全球任何猶太人及其後代都有權移居以色列並取得國籍，這樣的「阿利亞」不僅是法律權利，更是一種安全選擇。

報導指出，自2023年10月以哈戰爭爆發後，以色列官員多次指控西方國家未能有效遏止反猶情緒。澳洲當局已證實，雪梨槍擊案受到極端組織「伊斯蘭國」意識形態影響，事件造成15人死亡，成為近30年來澳洲最嚴重的槍擊案之一。

面對社會震撼，新南威爾斯州政府22日緊急召回議會，提出大幅收緊槍枝管制的立法方案，包括限制個人持槍數量、禁止展示恐怖主義象徵，並賦予政府暫時禁止大型抗議活動的權力。州長柯民思坦言，這起事件暴露既有法規漏洞，「世界已不可能回到事發前的狀態」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上周宣布了一項全面的槍枝回購計畫，以「讓槍枝從我們的街頭消失」。

儘管澳洲原本就擁有嚴格槍枝法律，聯邦政府仍宣布推動全面回購計畫，試圖進一步降低槍枝流通風險。分析認為，雪梨血案不僅改變澳洲的治安政策走向，也加深以色列對海外猶太社群安全處境的警惕，其影響仍在持續擴散。

日本將重啟全球最大核電廠 民調：70%居民憂核安

以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

