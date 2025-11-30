我的頻道

國土安全部長：華府阿富汗槍嫌 可能在美「激進化」

教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

中央社教宗專機上30日綜合外電報導
教宗良十四世。(美聯社)
教宗良十四世。(美聯社)

羅馬天主教教宗良十四世今天針對歷經數十年的以色列和巴勒斯坦衝突重申梵蒂岡立場，強調其唯一解決方案必須涵蓋建立巴勒斯坦國。

路透報導，第一位美國籍教宗在從土耳其飛往黎巴嫩的專機上舉行首場機上記者會。教宗良十四世（Pope Leo XIV）指出：「教廷已經公開支持兩國方案多年。我們都知道，目前以色列仍未接受這個解決方案，但我們認為這是唯一解方。」

他以義大利語表示：「我們同時也是以色列的朋友，正尋求為雙方調解，可能有助於逐步接近找出兼顧各方正義的解決之道。」

在最大盟友美國也表態支持巴勒斯坦獨立後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）仍重申反對建立巴勒斯坦國。

8分鐘簡短記者會聚焦教宗的土耳其之行。這是自從他於5月當選成為全球14億天主教徒領袖以來首度進行海外訪問。良十四世於11月27日至30日前往此行首站土耳其。

教宗表示，他與土耳其總統惡多安（Recep Tayyip Erdogan）討論以巴和俄羅斯－烏克蘭這兩場衝突。良十四世說，土耳其在協助終結這兩場戰爭過程中扮演重要角色。

他在土耳其訪問期間曾警告，由於全球發生異常多起血腥衝突，人類的未來正岌岌可危，並且譴責以宗教之名發動的暴力行徑。

土耳其 教宗 巴勒斯坦

以軍：4名武裝分子離開加薩地道遭擊斃

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

