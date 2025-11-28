關切中東和平…教宗良十四世海外首訪 第一站土耳其

我的頻道

編譯中心／綜合27日電
教宗良十四世27日抵達土耳其伊斯坦堡機場時受到熱烈歡迎。（歐新社）
教宗良十四世27日抵達土耳其伊斯坦堡機場時受到熱烈歡迎。（歐新社）

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）展開就任以來在義大利以外的海外首訪，27日抵達第一站土耳其進行為期4天行程。他將與總統厄多安會談，並會晤基督教領袖。分析預料他呼籲中東和平，並敦促長期分裂的基督信仰教會團結。

中央社引述路透、法新社報導，位美國籍教宗選擇以主要為穆斯林人口的土耳其，作為他這趟海外行程的第一站，預計將參與具里程碑意義的尼西亞大公會議（First Council of Nicaea）1700周年紀念活動。

身為第一位美國籍教宗的他於中午過後抵達土耳其首都安卡拉。他在專機上對隨行記者表示：「我一直非常期待這趟旅程，這對基督徒具有重大意義，同時也向全世界傳遞重要訊息。」教宗形容這是一個「歷史性時刻」。

在向現代土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）陵寢致敬後，良十四世將與被視為這個衝突不斷區域和平工作關鍵推手的厄多安（Recep Tayyip Erdogan）進行會晤。

之後，他將向政府官員、民間團體和外交使節發表談話，接著於傍晚前往伊斯坦堡。良十四世首度海外出訪受到全球媒體高度關注，隨行記者超過80人。

報導指出，自從5月獲選成為全球14億天主教徒的領袖以來，這位教宗展現出善於應對媒體的能力，每周都會和記者對話。

為展現希望觸及更多受眾的決心，良十四世此行所有演說都將以母語英語發表，而非他過去慣用的義大利語。

他在土耳其的首場演說預料將聚焦於與伊斯蘭教的對話。土耳其8600萬人口大多為遜尼派穆斯林，基督徒僅占0.1%。

關注梵蒂岡事務的義大利學者法吉歐利（Massimo Faggioli）說：「這是一趟非常重要的出訪，因為我們對良十四世的地緣政治觀點所知不多，這是他首次有機會明確闡述看法。」

良十四世在土耳其的3天行程滿檔，隨後還將前往黎巴嫩。他此行除將首度在海外發表談話，也將走訪具敏感性的文化景點，備受外界關注。

教宗良十四世（左）海外首訪抵安卡拉，圖為他在土耳其總統府會見土耳其總統厄多安（右...
教宗良十四世（左）海外首訪抵安卡拉，圖為他在土耳其總統府會見土耳其總統厄多安（右）。（美聯社）

土耳其 良十四世 教宗

