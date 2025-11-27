以色列、哈馬斯確認交接遺體 停火協議再邁進

我的頻道

編譯中心／綜合26日電
根據停火協議，從以色列返回的巴勒斯坦的囚犯遺體被運往加薩。 (美聯社)
哈瑪斯控制的加薩衛生部26日宣布，據美國斡旋的停火協議，以色列已將15名巴勒斯坦囚犯的遺體運回加薩。同時，以色列方面也確認已收到哈瑪斯的最後三名遇難人質之一的遺體，雙方在完成這項停火協議的第一階段又邁進一步。該停火協議於今年10月生效，標誌著雙方結束長達兩年的戰爭。

美國之音報導，以色列總理內唐亞胡的辦公室在一份聲明中表，當局於26日通知以色列平民德羅爾·奧爾(Dror Or)的家人。奧爾的遺體前一天被送往特拉維夫的法醫中心後確認了身分。哈馬斯於星期二將奧爾德遺體交給加薩紅十字會，紅會隨後將遺體交給以色列軍方。

哈馬斯控制的加薩衛生部表示，他們星期三從紅十字會接收了15名遇難巴勒斯坦人的遺體，這些遺體是以色列為換回奧爾遺體而交給該援助機構。

10月10日的停火協議要求哈馬斯將所有48名剩餘的活著的和已故人質歸還以色列，以換取以色列釋放約2000名被以色列關押的巴勒斯坦囚犯，及移交數百名其他巴勒斯坦人的遺體。

哈馬斯至今仍未移交最後兩名罹難人質的遺體；這兩名罹難人質是2023年10月7日該組織從加薩入侵以色列時綁架的251人中的兩名。那次襲擊還造成1200多人死亡，其中大部分是平民，並引發一場持續兩年的戰爭，最終以上月的停火協議告終。

報導指出，奧爾去世時48歲，是個乳酪製造商，也是三個孩子的父親。以色列政府稱，他被攻擊以色列南部貝埃里基布茲社區的巴勒斯坦恐怖分子殺害，遺體被帶到加薩。

以色列主要的人質權益組織「人質和失蹤家庭論壇」表示，恐怖分子在清晨襲擊中放火焚燒奧爾的家，迫使奧爾和妻子不得不將兩個孩子從窗戶送出去。隨後，這對夫婦分頭試圖逃走，但兩人都喪生。他們兩個孩子被綁架到加沙，在2023年11月25日根據停火協議獲釋，而這恰好是他們父親遺體被送回加薩的兩年前。

以色列正在努力尋找的最後兩名遇難人質是以色列警察中士蘭·格維利(Ran Gvili)和泰國農業工人蘇提薩克·林塔拉克(Sudthisak Rinthalak)。

另外，加薩衛生部證實已透過國際紅十字會從以色列占領軍接收15具烈士遺體，已接收遺體總數累計達345具。

以色列 加薩 巴勒斯坦

趙長鵬「幣安」涉助哈瑪斯洗錢 以色列恐襲受害者提告

以軍空襲加薩釀21死 以哈互控違反停火協議

以色列空襲加薩釀27死 以哈互控違反停火協議

以色列：接獲哈瑪斯移交最後4名人質之一遺體

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

