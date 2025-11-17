我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資人減持AI股 史指、那指雙雙跌破50日均線

華裔工程師竊美軍敏感技術獲刑 多次申請中國「千人計畫」

安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」

編譯盧思綸／即時報導
聯合國安理會17日通過由美國起草的加薩20點和平計畫。(路透)
聯合國安理會17日通過由美國起草的加薩20點和平計畫。(路透)

路透報導，聯合國安理會17日通過由美國起草的加薩20點和平計畫，授權在加薩部署國際穩定部隊，並建立過渡行政機構「和平委員會」負責治理，直到獲國際認可的巴勒斯坦政府準備好接管。外界視此舉為關鍵一步，可提供臨時治理機構正當性，同時降低各國派兵支援的風險與疑慮。

以色列與哈瑪斯在10月同意美國總統川普背書的加薩和平計畫第一階段，雙方隨後交換以色列人質與巴勒斯坦被拘者。

中國與俄羅斯棄權，使決議以13票順利通過，俄羅斯一度表態可能否決議案。

根據決議，會員國可參與由川普出任主席的和平委員會，共同監督加薩重建與經濟振興計畫，同時授權國際穩定部隊確保加薩去軍事化程序，包括解除武裝與拆除軍事設施。

不過，決議提及巴勒斯坦未來可能的建國前景，以及巴勒斯坦自治政府在其中可能的角色，仍在以色列引發爭議。另一方面，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯至今仍拒絕解除武裝，且哈瑪斯在決議通過後發表聲明表示，決議對加薩地帶強加國際監護機制，當地人民及各派系「對此表示拒絕」。

金融時報指出，川普計畫中的幾個關鍵部分如何落實仍不明朗，包括哈瑪斯解除武裝，以及以色列最終撤離加薩等。埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）則透露，國際穩定部隊將協助監督邊境通道，並與巴勒斯坦警察合作與訓練。

川普也在安理會決議通過後發文祝賀決議闖關成功，稱這項投票「具有真正的歷史意義」，並強調決議正式承認並支持由他擔任主席的和平委員會。他形容這將成為「聯合國史上最重大的獲准決議之一」，有助於推動全球和平。

他在文中逐一感謝安理會成員國，也向非安理會成員的卡達、埃及、沙烏地阿拉伯等多個國家致謝。他並透露，和平委員會的成員名單及其他相關宣布將在未來數周陸續公布。

加薩 巴勒斯坦 川普

上一則

COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

延伸閱讀

川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵

川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵
重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥
川普這話題遭打斷 嗆彭博記者：你是最糟的

川普這話題遭打斷 嗆彭博記者：你是最糟的
普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳