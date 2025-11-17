安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」

聯合國安理會17日通過由美國起草的加薩20點和平計畫。(路透)

路透報導，聯合國安理會17日通過由美國起草的加薩 20點和平計畫，授權在加薩部署國際穩定部隊，並建立過渡行政機構「和平委員會」負責治理，直到獲國際認可的巴勒斯坦 政府準備好接管。外界視此舉為關鍵一步，可提供臨時治理機構正當性，同時降低各國派兵支援的風險與疑慮。

以色列與哈瑪斯在10月同意美國總統川普 背書的加薩和平計畫第一階段，雙方隨後交換以色列人質與巴勒斯坦被拘者。

中國與俄羅斯棄權，使決議以13票順利通過，俄羅斯一度表態可能否決議案。

根據決議，會員國可參與由川普出任主席的和平委員會，共同監督加薩重建與經濟振興計畫，同時授權國際穩定部隊確保加薩去軍事化程序，包括解除武裝與拆除軍事設施。

不過，決議提及巴勒斯坦未來可能的建國前景，以及巴勒斯坦自治政府在其中可能的角色，仍在以色列引發爭議。另一方面，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯至今仍拒絕解除武裝，且哈瑪斯在決議通過後發表聲明表示，決議對加薩地帶強加國際監護機制，當地人民及各派系「對此表示拒絕」。

金融時報指出，川普計畫中的幾個關鍵部分如何落實仍不明朗，包括哈瑪斯解除武裝，以及以色列最終撤離加薩等。埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）則透露，國際穩定部隊將協助監督邊境通道，並與巴勒斯坦警察合作與訓練。

川普也在安理會決議通過後發文祝賀決議闖關成功，稱這項投票「具有真正的歷史意義」，並強調決議正式承認並支持由他擔任主席的和平委員會。他形容這將成為「聯合國史上最重大的獲准決議之一」，有助於推動全球和平。

他在文中逐一感謝安理會成員國，也向非安理會成員的卡達、埃及、沙烏地阿拉伯等多個國家致謝。他並透露，和平委員會的成員名單及其他相關宣布將在未來數周陸續公布。