我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達州搶道引路怒 11歲男童上學途中遭槍擊身亡

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫

中央社紐約聯合國總部14日綜合外電報導
加薩走廊汗尤尼斯(Khan Yunis)西側一處臨時帳篷區。(歐新社)
加薩走廊汗尤尼斯(Khan Yunis)西側一處臨時帳篷區。(歐新社)

法新社報導，美國上周正式在聯合國安全理事會（UNSC）就加薩走廊議題決議文啟動協商，內容包含美國總統川普的和平計畫。外交界人士透露，安理會將在17日進行表決。

這份決議除了要讓已交戰2年的以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）貫徹加薩走廊（Gaza Strip）停火協議，還支持川普（Donald Trump）的加薩和平計畫。

根據法新社昨天見過的草案內文，當中提到「歡迎和平委員會（Board of Peace）的成立」。這個委員會將是加薩走廊過渡時期治理機關，權限至2027年底，理論上由川普擔任主席。

這份決議並將授權聯合國安理會成員組建一支「臨時性國際維和部隊（International Stabilization Force，ISF）」。這支部隊將與以色列、埃及和經過新訓練的巴勒斯坦警察合作，協助確保邊境地區安全及實現加薩走廊非軍事化。

此外，這份最新版本決議提到未來建立巴勒斯坦國的可能性，與先前幾版決議不同。

美國與埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其和印尼等數個阿拉伯或穆斯林為主國家今天發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會盡快通過這份決議。

然而，儘管川普加薩和平計畫的原則至今獲得安理會成員國支持，但外交界消息人士指出，美國的決議案仍存在一些疑問。

其中最主要是美國方案缺乏由安理會監督的機制，以及關於巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）扮演的角色，或是國際維和部隊的詳細權限，都仍待釐清。

加薩 巴勒斯坦 川普

上一則

幕後主使要回扣 澤倫斯基親信陷貪腐疑雲

下一則

日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核3原則

延伸閱讀

川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳

BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳
WSJ：艾普斯坦2324個電郵 逾半提到川普 頻出現柯林頓

WSJ：艾普斯坦2324個電郵 逾半提到川普 頻出現柯林頓

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
圖為10月美國總統川普訪日期間，日本首相高市早苗(圖)在停泊於美軍基地橫須賀的「喬治華盛頓號」航空母艦上向軍方人員發表演說。(美聯社)

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯

2025-11-14 21:22

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了
華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」