我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出

以色列再收到遺體 哈瑪斯聲稱為2014年陣亡軍官

中央社耶路撒冷9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列軍官戈丁。(美聯社)
以色列軍官戈丁。(美聯社)

以色列今天表示，已經透過紅十字會收到一具人質遺體。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯稍早宣稱，這具遺體是死於2014年加薩戰爭的以國軍官戈丁。

法新社報導，以色列法醫專家預計會在遺體從加薩走廊（Gaza Strip）運抵以國後確認身分。

以色列總理辦公室的聲明寫道：「以色列已經透過紅十字會（Red Cross）收到一具已故人質的棺材，並移交給加薩走廊境內的以色列國防軍（IDF）和國家安全局（Shin Bet）人員。」

若確認身分，戈丁（Hadar Goldin）會是以哈戰爭從10月10日停火生效以來，哈瑪斯（Hamas）歸還的第24具已故人質遺體。

戈丁於2014年陣亡以來，遺體就一直留在加薩走廊。

哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列南部後，以哈戰爭持續了2年時間，而根據美國先前居中斡旋達成的停火協議，以色列把戈丁列入尋求歸還的已故人質名單。

停火生效之初，哈瑪斯手中有20名活著的人質，以及28具已故人質遺體。

哈瑪斯之後依據停火協議釋放所有活著的人質，並歸還23具死亡人質遺體。

作為交換，以色列釋放將近2000名巴勒斯坦囚犯，也歸還數百具在加薩走廊喪生者的遺體。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

超級颱風鳳凰登陸菲律賓 逾百萬人被迫撤離

下一則

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

延伸閱讀

加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6.9萬巴勒斯坦人喪生

加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6.9萬巴勒斯坦人喪生
哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質

哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質
以色列再收到3人質遺體 將進行身分鑑定

以色列再收到3人質遺體 將進行身分鑑定
依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體

依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55
英國當局從蘇炳海手中查扣價值數百萬英鎊的稀有恐龍化石。(路透)

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

2025-11-08 12:43

超人氣

更多 >
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元支票

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元支票
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉