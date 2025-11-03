我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

哈瑪斯再交還3具遺體 以色列證實是被俘人質

中央社耶路撒冷3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列3日證實3具遺體之一的身分，21歲美以雙重國籍的上尉若特拉（Omer Neutra）。圖為若特拉的父母拿著他們兒子的照片。美聯社
以色列3日證實3具遺體之一的身分，21歲美以雙重國籍的上尉若特拉（Omer Neutra）。圖為若特拉的父母拿著他們兒子的照片。美聯社

以色列今天證實，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）前一天移交的遺體，已確認其身分是2023年10月7日哈瑪斯襲擊期間遭劫持的3名人質。

法新社報導，這是根據加薩停火協議持續進行中的人質與囚犯交換工作其中一環。

以色列國防軍（IDF）發表聲明說：「遺體身分確認程序完成後，國防軍代表已告知陣亡人質家屬，他們摯愛家人的遺體已送回以色列。」

聲明指出，經過身分確認的3具遺體分別是21歲美以雙重國籍的上尉若特拉（Omer Neutra）、19歲下士丹尼爾（Oz Daniel），以及40歲上校哈馬米（Assaf Hamami）。據報導，哈馬米是哈瑪斯擊斃的最高階以色列軍人。

哈瑪斯昨天透過紅十字會（Red Cross）將這幾具遺骸交還以色列。

哈瑪斯旗下武裝團體昨天稍早表示，「在加薩走廊南部一條地道沿線發現」這3具遺體。

加薩停火於格林威治標準時間10月10日9時（美東時間10日上午5時）生效，當時哈瑪斯手中握有48名以色列人質（包含倖存與罹難）。停火生效後，哈瑪斯已釋放20名倖存人質，並著手交還28名罹難者遺體。

哈瑪斯迄今已交還20具遺體，包括18名以色列人、1名泰國籍人士和1名尼泊爾籍人士。

以色列指控哈瑪斯拖延交還遺體，哈瑪斯則表示許多遺體仍埋在瓦礫堆中，導致搜尋進度緩慢。

以色列3日證實3具遺體之一的身分，圖為19歲下士丹尼爾（Oz Daniel）。路...
以色列3日證實3具遺體之一的身分，圖為19歲下士丹尼爾（Oz Daniel）。路透

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

阿富汗北部6.3強震 釀20死逾500傷

下一則

巴基斯坦50億美元中國製潛艦軍購案 首艘料明年服役

延伸閱讀

以色列再收到3人質遺體 將進行身分鑑定

以色列再收到3人質遺體 將進行身分鑑定
依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體

依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體
控哈瑪斯違約 以色列空襲加薩至少20死 美：停火協議仍有效

控哈瑪斯違約 以色列空襲加薩至少20死 美：停火協議仍有效
內唐亞胡下令「強力打擊」 以色列重啟轟炸加薩釀20死

內唐亞胡下令「強力打擊」 以色列重啟轟炸加薩釀20死

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢